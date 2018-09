vor 49 Min.

Mit Chauffeur und Luxuslimousine zum Oktoberfest

Drei MZ-Leser gewannen einen ungewöhnlichen Trip zur Münchner Wiesn.

Von Wilhelm Unfried

Constanze und Roland Rischer sowie Irina Scholz aus Mindelheim waren schon oft auf der Wiesn. Doch in diesem Jahr war der traditionelle Wiesn-Besuch etwas Besonderes: Es ging mit dem Mietwagen-Service „Running Cars“ aus Türkheim in die Landeshauptstadt, also Erholung von Anfang an. Pünktlich um 10 Uhr stand Anastasios, der freundliche Fahrer des in Türkheim beheimateten Unternehmens, bei der Familie Rischer vor der Tür und nahm seine Gäste in Empfang. Der Beginn eines etwas anderen Wiesn-Besuches. Die Fahrt hatten die Drei bei einer Verlosung der Mindelheimer Zeitung gewonnen.

Wie es sich gehört hatten sich die drei Oktoberfest-Fans in Dirndl und Lederhose geworfen. Und zum Einstieg öffnete Anastasios seine Kühlbox, um jedem eine Flasche gekühltes Augustiner Festbier zu kredenzen.

Wie bei der Berlinale wurde dann der Türschlag geöffnet und die Gäste nahmen in der geräumigen Limousine Platz.

Die Firma Running Cars gibt es seit zwei Jahren in Türkheim. Dieses Geschäftsmodell, bei dem der Service im Vordergrund steht, hatte Michele Rascher, der zusammen mit Erwin Schwarzfischer das Unternehmen betreibt, in den USA gesehen. Mittlerweile sind fünf Limousinen für das Unternehmen unterwegs. „Fahrten zum und vom Münchner Flughafen machen einen Großteil unserer Bestellungen aus“, berichtet Rascher.

Es gibt nicht nur Fahrten zum Oktoberfest

Kunden seien Geschäftsleute, Firmen und auch Familien, die entspannt zum Flieger kommen wollen. Oder auch nach einer anstrengenden Geschäftsreise wieder nach Hause. Alleine 2017 habe es, so Rauscher, rund 7500 Fahrten zum Münchner Airport gegeben. Es gibt aber auch ganz individuelle Buchungen, wie kürzlich, wie Anastasios berichtet, ein Fahrgast der vom Münchner Flughafen direkt nach Davos gebracht werden wollte.

Die Türkheimer haben sich in kurzer Zeit einen Namen in punkto Zuverlässigkeit gemacht und deshalb ist ein großer Autoverleiher auf sie aufmerksam geworden. „Wir haben eine gut funktionierende Partnerschaft“, erläutert Rascher weiter. Und weil bisher alles so klappte, wurde Running Cars im Vorjahr Jahr als Newcomer bei der Sixt Convention in Rom ausgezeichnet.

Doch nicht nur Exklusiv-Fahrten stehen bei den Türkheimern auf dem Programm, angeboten werden alle erdenklichen Möglichkeiten. „Gut angenommen werde auch der Bring- und Holservice für Events, um den Gästen einen unbeschwerten Abend zu ermöglichen. Heißt zum Beispiel bei einer Hochzeit, dass der Fahrer und Wagen den ganzen Abend zur Verfügung steht und die Gäste bei Bedarf nach Haus kutschiert werden. Oder Eltern die keine Zeit haben, lassen ihre Kinder zu einem Ziel bringen. Wir liefern auch Kinder direkt im Flieger ab“, so Rascher.

Für Fahrten zum Oktoberfest oder den Memminger Flughafen gibt es Festpreise

Daneben gibt es aber auch ganz normale Krankenfahrten zur Dialyse oder Doktor. „Das Geschäft ist gut angelaufen“, bestätigt auch Erwin Schwarzfischer. Mit Festpreisen wie zum Airport oder nun zum Oktoberfest versuche man den Kundenstamm zu erweitern. Man denke bereits an Erweiterung, weitere fünf Mercedes sollen zu der Flotte stoßen.

Nach einer unbeschwerten Fahrt landeten unsere Gewinner nach 50 Minuten am Westeingang des Oktoberfestes. Anastasius öffnete die Tür und als Rückfahrttermin wurde 18 Uhr am gleichen Platz vereinbart. Irina, Constanze und Roland stürzten sich nun bei einem wunderschönen blauen Himmel in das Vergnügen. Als Wiesn-Stammgäste haben sie so ihre Rituale entwickelt. Traditionell zum Start stand Ente essen bei der Entenbraterei „Poschner“ auf dem Programm. Weiter ging es ins „Marstall“.

Von Schottenhamel und Bräurosl ging es zur Oidn Wiesn in München

Ein „Spaziergang“ durch verschiedene Zelte wie Schottenhamel, Bräurosl, Schützenfestzelt und Käfer schloss sich an, wobei es beim Käfer wie immer Kaffee und Strudel gab. Zur Abwechslung gönnte man sich eine Fahrt im Riesenrad mit gigantischem Blick über München und bis zu den Bergen. Der „Spaziergang“ ging weiter bis zur „Oidn Wiesn“.

Hier legten die Mindelheimer eine Pause ein und genossen im Biergarten des Herzkasperlzelts die Sonne. Zum Abschluss ging es noch ins Zelt „Zur Schönheitskönigin“, dem Zelt der „Volkssängerei“ mit der typischen Wirtshauskultur in der Tradition von Karl Valentin.

Ein anstrengender Tag ging zu Ende. Und da waren die Unterallgäuer froh, dass sie sich nicht mehr zur Rückfahrt in einen überfüllten Zug mit den manchmal doch etwas unangenehmen Begleiterscheinung drücken mussten. Dazu Constanze ganz begeistert: „Der Transfer mit „Running Cars“ war Klasse. In solch einem noblen Wagen von der Haustüre ab direkt auf die Wiesn und von dort wieder zurück - einfach perfekt!“

Und sie fasste nochmals zusammen: „Keine überfüllten Züge und U-Bahnen, völlig stressfreies und bequemes Reisen, von der ersten Minute an, sehr netter und sympathischer Fahrer, der sich sogar um den „Bordservice“ kümmerte“. Es sei ein rundum gelungener und wunderschöner Tag gewesen.

Übrigens: Die Idee zur Teilnahme an der Verlosung der MZ hatte Roland, ohne seine Frau zu informieren. Und er war wirklich von den Socken. Zum ersten Mal in seinem Leben habe er bei einer Verlosung etwas gewonnen.

