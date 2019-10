vor 26 Min.

Mit Musik scherzt es sich besser

Josef Brustmann zeigt sich in Bad Wörishofen vielseitig

Manchmal sind es gerade die nicht ganz so bekannten Kabarettisten, die den Besuchern einen besonders vergnüglichen Abend bereiten können. So geschehen beim Gastspiel von Josef Brustmann, der auf Einladung der Bad Wörishofer Kleinkunstbühne „Profil“ im Guggerhaus auftrat. Erfreulich, dass der Saal dennoch fast voll besetzt war.

„Fuchstreff – nichts für Hasenfüße“ hieß das Programm und wenn dem Fuchs Schlauheit als Eigenschaft angedichtet wird, dann war dies auch Programm für den Künstler. „Er zieht dem Leben das Fell über die Ohren, schaut nach, was darunter ist und macht sich aus dem Balg einen warmen Kragen.“ So stand es in der Ankündigung und so ähnlich könnte man auch das Agieren des Kabarettisten auf der Bühne verstehen. Aus kleinsten Alltagsgeschichten verstand es Josef Brustmann, immerhin schon 64 Jahre alt, laufend Gags hervorzuzaubern.

Da blieb während des ganzen Abends kaum ein Auge trocken, auch wenn der Witz nicht unbedingt immer tiefsinnig war. Die empfohlene Grabsteininschrift „Er kehrt nie wieder“ für einen Schornsteinfeger sorgte trotzdem für Lacher. Stattdessen setzte Josef Brustmann auf die Spontanität, hinter der aber stets auch eine Menge Klugheit steckte. Dass die politische Elite des Landes nicht ungeschoren bleibt, gehört beim Kabarett dazu, so auch diesmal.

Dass „Ötzi kein Österreicher sein konnte, weil bei ihm noch ein Resthirn gefunden worden sei und auch kein Schweizer, weil ihn sonst der Gletscher nicht eingeholt hätte“ – ob er diese Witze auch in den Nachbarländern zum Besten geben würde, bleibt dahin gestellt.

Zur Auflockerung des Programmes streute Brustmann zwischendurch kleine Lieder ein und begleitete diese auf diversen Instrumenten. Das „Sound of Silence“ auf der Zither hatte schon etwas Spezielles. Als besonderen Gag jedoch ließ er einen kleinen Drachen, wie ihn Kinder früher kannten, auf der Bühne mithilfe mehrerer Ventilatoren steigen. Der Beifall dafür war ihm sicher. Mit kleinen Glocken imitierte Brustmann das Glockenspiel des Münchner Rathauses und holte dazu noch eine Frau aus der ersten Reihe zu sich mit auf die Bühne und ließ sie mitspielen. Da zeigte sich, dass er früher bei Bands wie dem „Bayerisch Diatonischen Jodelwahnsinn“ und bei der „Monaco Baggage“ engagiert war. Nach einigen Zugaben, unter anderem mit wirklich klug ausgedachten G’stanzln, wurde Josef Brustmann erst nach lang anhaltendem Applaus von der Bühne gelassen. (heb)

Themen folgen