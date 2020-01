07.01.2020

Mit Swing und Schwung ins neue Jahr

Beim Jahresabschlusskonzert im Kurhaus gibt es neben toller Musik auch einige Besonderheiten – unter anderem von einem „Dinosaurier“ und einem Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater

Witzig, spritzig und äußerst kompetent, so präsentierte sich die „The Wine and Roses Jazz Societiy“ beim Jahresabschlusskonzert des Kur- und Tourismusbetriebes Bad Wörishofen im Kurtheater.

Noch bevor sich die Stadtkapelle unter der Leitung von Rainer Wörz mit dem Silvesterblasen in der Musikmuschel vom ausklingenden Jahr verabschiedete, waren es die hervorragenden Jazzmusiker, die für ein Feuerwerk in bester Swing-Tradition sorgten. Das hieß: Mit Swing und Schwung vom alten Jahr ins neue zu wechseln.

Sang Hubby Scherhag am Abend zuvor den Erfolgsschlager von Udo Jürgens: „Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an“, zeigte Pete York, dass es auch mit 77 Jahren so richtig Spaß macht, mit viel Gefühl und vor allem mit hervorragendem Können die Drums zu schlagen und zu streicheln.

Er ist ein „Dinosaurier“ am Schlagzeug, ein Könner in Sachen Jazz, Blues und Hart Rock. Er war in den 1960er Jahren Mitglied der Spencer Davis Group und des Duos Hardin & York.

Seit 1984 lebt der gebürtige Engländer am Starnberger See. Dass er außerdem beim Drummen singen und pfeifen konnte, führte dazu, dass er gemeinsam mit Star-Trompeter und Allrounder in Sachen Jazz-Musik Heinz Dauhrer, dem Pianisten Thilo Wagner, mit Stephan Holstein an seinen Saxofonen und der Klarinette sowie Andreas (Andy) Kurz am Kontrabass und Markus Krämer an der Posaune dieses musikalische Silvesterfeuerwerk abbrennen ließ.

Ein besonderes Schmankerl des nachmittäglichen Konzertes war die Münchner Nachwuchssängerin Alma Naidu, die mit ihrer sehr wandlungsfähigen und großartigen Stimme Furore machte.

Zurzeit studiert sie in London, nach einer erfolgreichen Ausbildung in München. Beim Konzert überzeugte sie die Gäste mit dem zauberhaften Lied „Cheek to Cheek“. Ja, sie glaubten ihr, wenn sie sang „I’m in Heaven“.

Außerdem hielt sie mit ihrer Stimme perfekte Klang-Schritte mit den Blechbläsern, regelrecht Ton in Ton.

Stephan Holstein und sein virtuoses Können an der Klarinette konnten die Besucher des Konzertes bei „Jazz goe’s to Kur“ Ende Oktober 2019 bereits miterleben. Bei seinem sehr gefühlvoll gespielten „Memories of you“ erinnerte er die Gäste an dieses Konzert. Da kamen Erinnerungen an Benny Goodman auf, der diese Komposition von Eubie Blake, 1930 veröffentlicht, so wunderbar interpretierte.

Herrlich humorvoll waren die Ausschmückungen von Heinz Dauhrer von seinem Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, einem Torfstechermeister und Hobby-Komponisten. Dieser schrieb einst die schönsten Jazz-Stücke, so Dauhrer. Er wanderte schließlich nach New Orleans aus, vergaß seine Kompositionen in einem Restaurant. Diese wurden von Jazz-Größen, darunter Ella Fitzgerald, gefunden und zu Weltruhm gebracht. Sein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater? Der war natürlich ein echter Bayer, und somit nicht verwunderlich, dass Heinz Dauhrer im schönsten Dialekt sang. Ja, die Jazz-Musikwelt ist nicht erst seit Louis Armstrongs Feststellung „A Wonderful World“. (sid)

