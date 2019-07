vor 46 Min.

Mit Temperament und Talent

Die Solistinnen Laura Hahmann und Johanna Loos musizieren mit dem Mindelheimer Kammerorchester

Der Silvestersaal war gut gefüllt. Gabriele Laxgang, Kantorin der evangelischen Johanneskirche und Dirigentin des Mindelheimer Kammerorchesters konnte auf ihre musikalischen Fans bauen, zumal zu diesen noch die Freunde und Verwandten der beiden Solistinnen Laura Hahmann (Violine) und Johanna Loos (Klavier) stießen. Und sie sollten es nicht bereuen: Schon die „Kleine Sinfonie in G-Dur“ von Karl Friedrich Abel (1723 - 1787) zeigte die Stärken dieses Mindelheimer Streicheresembles: Frische Tempi im Allegro und ein beschwingtes Menuett als Schlusssatz. Ähnliches gilt vom zweiten Streicheropus, der „Sinfonia in G-Dur“ des Salzburger Kirchenmusikers Michael Haydn (1737-1806). Im Mittelpunkt dieses Nachmittags stand zunächst das „Konzert für Violine und Streichorchester C-Dur“ seines Bruders Joseph Haydn. Es spielte die erst 13-jährige Laura Hahmann. Die Doppelgriffe sind für die junge Künstlerin kein technisches Problem mehr; der Ton ist erstaunlich reif, die Violine sang und den Finalsatz gestaltete sie tänzerisch. Laura begann zunächst mit dem Klavierspiel; heute studiert sie bei Senta Kraemer am Leopold-Mozart-Zentrum der Augsburger Universität Violine.

Beim Klavierspiel ist die zweite Solistin des Nachmittags Johanna Loos geblieben. Ihr Vater Thomas Loos, Klavierlehrer, brachte ihr die Grundbegriffe bei. Dann wurde sie von Eva Müller, John Strathern und Susanne Zondler weiter unterrichtet. Die 18-Jährige steigert im Finalsatz ihr Tempo und sorgt so im „Konzert für Klavier und Orchester in Es-Dur KV 440“ von Mozart für einen jugendlichen Ausklang.

Auch für sie gilt jetzt schon: Technische Probleme werden mühelos bewältigt. Sie schattiert die Lautstärke wunderbar. Es war ein schöner und auch in musikalischer Hinsicht erlebnisreicher Nachmittag. (ah)

