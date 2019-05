16.05.2019

Mit Wellpappe richtig in Fahrt

Über 70 Schüler aus Bad Wörishofen und umliegenden Gemeinden schaffen aus Verpackungsmaterial Kunst

Kunst und Wellpappe – bei dieser Verbindung nahmen in Bad Wörishofen die tollsten Ideen Gestalt an. Wie beim vierten Schülerwettbewerb „Papp-Fit“ der Bad Wörishofer Tricor AG ließen 73 Schüler der Mittelschulen Bad Wörishofen und Türkheim, der Realschulen in Buchloe sowie der Kneippstädter Wirtschaftsschule ihrer Kreativität freien Lauf. Aus simplem Verpackungsmaterial schufen sie Kunstwerke, die in jeder Ausstellung Aufsehen erregen würden.

Kreativität und Geschick brachten die Teilnehmer mit, das Material lieferte Tricor. Um sich Anregungen für ihre „Schnitzereien mit Tiefgang“ zu holen, durften sie im Verpackungs-Unternehmen auch Designern über die Schulter schauen. Wer bei dem Material Wellpappe nur an Kartons und Schachteln denkt, wurde bei der Preisverleihung und Ausstellung der von den Schülern gestalteten Kunstwerke schnell eines Besseren belehrt. In der Kantine des Unternehmens waren die fünf kreativsten Höhenflüge, ein Motorrad, der Londoner Big Ben, eine Lokomotive, wie auch Tischkicker und Eule zu bewundern. Eine mit je zwei Vetretern der Schulen und drei Mitarbeitern von Tricor besetzte Jury hatte sie ausgewählt und mit Sachpreisen in Höhe von 770 Euro ausgestattet. Mit 4800 Euro bedankte sich Tricor zudem bei den am Wettbewerb teilnehmenden Schulen für deren Unterstützung.

Mit ihrer Eule belegten Ellena Hock und Celina Liebchen von der Mittelschule Türkheim den ersten Platz. Das Trio, mit Steffen Leinich, Miguel Bauer und Luca Pischel von der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen ging mit einem Kicker ins Rennen und holte den zweiten Preis. Mit einer Lokomotive aus Pappe punktete das Team mit Matteo Köhler und Jona Thül von der Realschule Buchloe. Alle Arbeiten sind in einem kleinen Katalog bildlich festgehalten. (iss)

