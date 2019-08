vor 60 Min.

Mit dem Alphorn aus Erkheim über den Großen Teich

Die Bavarian-Texas-Band geht auf ihre 13. USA-Reise. Vorher findet eine öffentliche Generalprobe in Erkheim statt.

Von Karl Michl

Wer will, kann die Bavarian-Texas-Band noch einmal live erleben, bevor sie ihre Blasinstrumente einpackt und sich auf die lange Reise über den Großen Teich macht, um in den USA auf Tour zu gehen: Am Samstag, 31. August, spielen die Musiker von 18 bis 21 Uhr eine öffentliche Generalprobe im Rahmen einer Garten-Grill-Party im Gasthaus Krone in Erkheim – allerdings nur bei schönem Wetter. Schon zum 13. Mal fliegt die Bavarian-Texas-Band am 12. September nach Texas, wo sie während ihres 19-tägigen Aufenthalts bei neun Veranstaltungen auftritt. Daneben bleibt aber auch wieder genügend Zeit, um Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

Die Kapelle besteht aktuell aus 21 Musikern und einer Musikerin, überwiegend aus den Bezirken Memmingen und Mindelheim des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM). Der erste USA-Besuch fand bereits im Jahr 1986 statt und kam über Armin Brandt von der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Memmingen zustande, berichtet Edmund Mikusch, der die Reisen seither stets organisiert hat.

Die Erkheimer haben den 150. Geburtstag von Texas mitgefeiert

Damals nahm die Kapelle an der 150-Jahr-Feier des Staates Texas in San Antonio teil, die im Nationaldenkmal Alamo stattfand. Ebenso marschierten die Unterallgäuer bei der Gouverneursparade in Austin mit. Man habe dabei viele neue Freunde kennen und schätzen gelernt, erzählt Mikusch. „Musik verbindet, sie braucht keine Sprache“, hat er festgestellt. Freundschaften seien auf der ersten Tournee mit dem Männerchor Beethoven in San Antonio und der Frohsinn-Kapelle in Dallas geschlossen worden. Dieser Kreis habe sich auf den weiteren Reisen um die Kapelle Alpenfest und die Round Top Brass Band erweitert. Alle waren inzwischen auch schon zu Gegenbesuchen in Erkheim.

Nach der Ankunft in Dallas führt die diesjährige Tour zunächst für fünf Tage in den knapp 100 Einwohner zählenden Ort Round Top. Er liegt im Fayette County zwischen Houston und San Antonio, in dem sich Mitte des 19. Jahrhunderts viele deutsche Auswanderer ansiedelten. Aufspielen wird die Bavarian-Texas-Band dort unter anderem bei der Krönung des örtlichen Schützenkönigs. Das Repertoire der Musiker reicht von der bayerisch-böhmischen Blasmusik bis hin zu modernen Melodien. Mit im Gepäck haben sie auch ein Alphorn.

An Ausflügen sind der Besuch einer Ranch und der ehemaligen Brauerei Kreische in La Grange geplant. In San Antonio gibt es Auftritte beim Beethoven Männerchor und in der Blue Star Brewery. Natürlich stehen der Besuch des Alamos – einer zum Fort ausgebauten ehemaligen Missionsstation, die durch die Schlacht von Alamo im Texanischen Unabhängigkeitskrieg bekannt wurde – sowie eine Stadtbesichtigung mit auf dem Programm.

Die Unterallgäuer treffen die "Dallas-Frohsinn-Kapelle"

Besucht werden auch die Mission San Juan und eine Messe mit typisch mexikanischer Mariachi-Musik. Nach Spielterminen in New Braunfels und Walburg geht es weiter nach Dallas. Dort trifft man sich mit der Dallas Frohsinn Kapelle und hat Zeit für eine Stadtbesichtigung. Ein Abstecher führt nach Fort Worth zu den Stock Yards, dem Viertel, in dem früher der Viehhandel betrieben wurde. Im nahegelegenen McKinney spielt die Bavarian-Texas-Band bei der Eröffnung des örtlichen Oktoberfests, ehe es dann am 30. September wieder zurück nach Deutschland geht.

