vor 53 Min.

Mit dem Shuttlebus zum Kurkonzert

Das Kurorchester zieht um und macht Platz für das Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Sonderspielplan und Shuttlebus: Die Kurkonzerte des Kurorchesters Musica Hungarica Bad Wörishofen werden verlegt. Grund dafür ist das nahende Festival der Nationen, das im Kursaal stattfindet.

Das Kurorchester zieht deshalb um. Der Sonderspielplan gilt ab dem heutigen Freitag. Nach Auskunft des Kur- und Tourismusbetriebes ist ein kostenloser Shuttlebus im Einsatz und bringt die Besucher zu den Konzerten und zurück. Gespielt wird bis einschließlich Sonntag, 5. Oktober, im evangelischen Gemeindezentrum. Es gibt nur eine Ausnahme, das Abendkonzert am 30. September.

Dieses gibt das Kurorchester im Filmhaus Huber in der Bahnhofstraße. Das Kurorchester spielt dann live zum Film „So sollt Ihr Leben“, eine Hommage an die Stadt Bad Wörishofen und die Kneippkur. „Der Film ist nicht nur für Kurgäste, sondern auch für die Einheimischen sehr interessant“, teilt der Kurbetrieb mit. Der Eintritt ist frei. Das Festival der Nationen beginnt am 25. September. (mz)

festivaldernationen.de

Themen folgen