vor 57 Min.

Mit der „Idee“ aus Mindelheim ganz oben

Maria-Ward-Realschule hat die beste Schülerzeitung Deutschlands. Festakt in Berlin

Seit Jahren räumt die Maria-Ward-Realschule aus Mindelheim mit ihrer Schülerzeitung „Die Idee“ in Schwaben und Bayern eine Auszeichnung nach der anderen ab. Nun aber hat die Redaktion quasi den Ritterschlag empfangen. In Berlin wurde die Schülerzeitung in der Kategorie Realschulen als Beste in ganz Deutschland ausgezeichnet. Die Schüler dürfen sich über ein Preisgeld von 1000 Euro freuen.

Viel Herzblut und viel Fleiß

Beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder landete die Mindelheimer Realschule diesmal ganz oben. Entsprechend groß war die Freude nicht nur bei den Mädchen, die die Zeitung mit viel Herzblut und immensem Fleiß zusammengestellt hatten. Auch Schulleiterin Rosi Ritter, ihre Stellvertreterin Sybille Gerner und Studienrat Florian Schomanek freuten sich ganz besonders mit den Schülerinnen. „Die Idee“ an der Maria-Ward-Realschule gibt es mittlerweile seit 40 Jahren. Die jetzt ausgezeichnete Ausgabe ist die 47. Im aktuellen Heft finden sich beispielsweise Berichte über Cybermobbing und Geschichte. Glückwunschschreiben schickte der Bayerische Kultusminister Bernd Siebler, der Ministerialbeauftragte Bernhard Buchhorn sowie Peter Kosak vom Schulwerk der Diözese Augsburg. Siebler gratulierte den jungen Zeitungsmachern ebenso wie den betreuenden Lehrkräften. „Die Idee“ hatte sich gegen 1900 Mitbewerber durchgesetzt. Gewürdigt wurde die konsequente und vielfältige Umsetzung des Themas Gesundheit und das ansprechende Layout des Heftes. Es ist der größte Erfolg in der langen Geschichte dieser Mindelheimer Schülerzeitung.

Drei Tage waren die Mindelheimer in Berlin

Eine kleine Delegation aus Mindelheim mit Chefredakteurin Rebekka Kögel war für drei Tage zur Preisverleihung nach Berlin gereist. Der Festakt fand in der Länderkammer, dem Bundesrat sowie in der Friedrich-Ebert-Stiftung statt. Gekommen waren auch Bundesratspräsident und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der auch Schirmherr des Wettbewerbs ist sowie die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Der Schülerzeitungswettbewerb wird von den Ländern in Zusammenarbeit mit dem Verein Jugendpresse Deutschland und dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger veranstaltet. Er findet seit 2004 jedes Jahr unter dem Motto „Kein Blatt vorm Mund“ statt. Dem deutschlandweiten Wettbewerb gehen Schülerzeitungswettbewerbe in den Ländern voraus, bei denen die besten Teams für die Bundesebene nominiert werden.

In Bayern ist dies der Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“, der im Schuljahr 2016/17 vom damaligen Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst und der Süddeutschen Zeitung ausgeschrieben wurde. Auch die Schülerzeitung der Grundschule Tussenhausen ist bereits ausgezeichnet worden.

