Mitmachen beim ersten virtuellen Bad Wörishofer Kaffeeklatsch

Plus Zum Tag der Ernährung startet in Bad Wörishofen eine ungewöhnliche Aktion, die Menschen verbinden soll. Drei außergewöhnliche Rezepte und Gewinne gibt es obendrauf.

Kaffeeklatsch in großer Runde: Das geht auch in Corona-Zeiten – dann allerdings virtuell. Wenn es dazu noch selbstgebackene Muffins gibt, kann das Wochenende kommen. Das Beste: Bei der ersten virtuellen Kaffeetafel am Samstag, 7. März, gibt es sogar etwas zu gewinnen.

Der Tag der gesunden Ernährung ist der Anlass für den Online-Kaffeeklatsch, den man sich beim Kneipp-Bund in Bad Wörishofen ausgedacht hat. Kneipp wäre heuer 200 Jahre alt geworden, die Ernährung ist eine der fünf Säulen seiner berühmten Therapie. Das passt. Die Kaffeetafel könnte groß werden, denn viele Kneippvereine machen mit. 160.000 Mitglieder hat der Verband mit Sitz in Bad Wörishofen in Deutschland. Damit alles klappt, liefert der Kneipp-Bund gleich noch drei Rezepte für gesunde und leckere Muffins. Diese sollen, so die Idee, Menschen gemeinsam verzehren, die sich momentan nicht treffen können. Das geht am besten per Video-App, Fotos davon sammelt dann der Kneipp-Bund ein.

Schoko-Malzkaffee-Muffins

Zutaten: 150 ml Malzkaffee, 50 g Zartbitter-Schokolade, 180 g weiche Butter, 120g Rohrzucker, 2 Eier, 220 g Dinkelmehl, 50 g gemahlene Mandeln, 20g Kakao, 2 TL Backpulver, 1 Prise Salz

Zubereitung: Backofen auf 180˚ C vorheizen. Muffinformen vorbereiten. Kaffee stark kochen und 150ml abmessen. Die Schokolade in kleine Stücke hacken und im heißen Kaffee schmelzen lassen. Die weiche Butter mit dem Rohrzucker schaumig rühren, Eier nacheinander gut unterrühren. Mehl, Mandeln, Kakao, Backpulver und Salz mischen. Abwechselnd mit dem Schoko-Malzkaffee kurz und kräftig unter die Eiermasse rühren. Teig in die Formen füllen. Ca. 20 Minuten backen.

So sehen die Schoko-Malzkaffee-Muffins aus. Bild: Kneipp-Bund





Vegane Muffins mit Banane und Haferflocken (ohne Zucker und Fett)

Zutaten: 4 Bananen, 120 ml Hafermilch oder andere pflanzliche Milch, 100 g Dinkelmehl, 80 g zarte Haferflocken, 2 TL Backpulver, 2 TL Zimt, Abrieb einer Bio-Zitrone, 2 TL Saft einer frisch gepressten Zitrone, Mark einer Vanilleschote

Zubereitung: Backofen auf 180˚ C vorheizen. Muffinformen vorbereiten. Die Bananen zu Mus pürieren. Hafermilch und die restlichen Zutaten kräftig (nicht zu lange) unterrühren. Teig in die Muffinformen füllen und ca. 20 Minuten backen.

Diese Zutaten sind für die veganen Muffins nötig. Bild: Leinich/Kneipp-Bund





Deftige Gemüse-Muffins

Zutaten: 1 Karotte, 1 Zucchini, 3 Frühlingszwiebeln, 20 g getrocknete Tomaten, 70 g Mascarpone, 40 g Butter, 1 Ei, 1 EL Essig, 125 g Dinkelmehl, 1 TL Backpulver, 1 TL Salz, Pfeffer und Chili, evtl. etwas Hafermilch

Zubereitung: Backofen auf 180˚ C vorheizen. Muffinformen vorbereiten. Die Zucchini und die Karotte mit einer Reibe zerkleinern und in eine Schüssel geben. Die Frühlingszwiebeln klein schneiden, die getrockneten Tomaten fein hacken und beides ebenfalls in die Schüssel geben. Die Butter in eine Schüssel geben und in der Mikrowelle schmelzen. Mascarpone dazugeben und solange verrühren, bis es eine homogene Masse ist. Das Ei und den Essig dazugeben, gut verrühren und über das Gemüse geben. Alles zusammen leicht verrühren. Mehl mit dem Backpulver, dem Salz und den Gewürzen mischen und unter das Gemüse heben. (Scheint die Masse zu trocken, bei Bedarf einen Schuss Hafermilch dazugeben). Gut verrühren, bis alles gleichmäßig verteilt ist. Teig in die Muffinformen füllen und ca. 20 Minuten backen. Nach dem Backen leicht abkühlen lassen und aus der Form stürzen.

Deftige Gemüse-Muffins sind ebenfalls im Angebot. Bild: Leinich/Kneipp-Bund

Wer nicht nur backen, sondern auch noch etwas gewinnen will, kann ein Foto von der Backaktion oder der virtuellen Kaffeetafel auf der Facebook-Seite des Kneipp-Bundes posten.

Unter allen Teilnehmern verlost der Verband drei Sets mit jeweils einem Kochbuch „Richtig genießen mit Kneipp – Frühlingsrezepte“, das im Verlag Hans Högel (Mindelheimer Zeitung) erschienen ist, und einer Jubiläums-Kochschürze zum Kneipp-Jahr. (m.he)

