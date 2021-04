11:01 Uhr

Mode: Das ist in dieser Saison im Unterallgäu angesagt

Im Frühling blüht es nicht nur in der Natur. Auch die Frühjahrsmode steht heuer in voller Blüte. Ob Herrenhemden oder Damenblusen, ohne Blumenmuster geht in dieser Saison nichts. Das Foto entstand bei „Scala“ in Mindelheim.

Plus Welche Farben man in diesem Frühling und Sommer im Unterallgäu trägt und welche Schuhe dazu am besten passen.

Von Maria Schmid

So ein richtiger Shoppingbummel, das wär’s mal wieder. Im Moment ist das leider noch schwierig, aber man kann sich ja die Schaufenster anschauen, sich von der aktuellen Mode inspirieren lassen und dann einfach bestellen und abholen. Doch was ist in dieser Saison eigentlich angesagt? Unsere Mitarbeiterin Maria Schmid hat sich in Geschäften im Unterallgäu umgehört – und umgesehen.

