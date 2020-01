10:53 Uhr

Mord-Versuch in Mindelheim: Rentner sticht mit Messer zu

Die Polizei hat in einer Unterkunft für Asylbewerber in Riedlingen einen Mann überwältigt, der mit einem Messer bewaffnet war.

Plus Ein Rentner ist auf einen Mann mit einem Messer losgegangen. Mit einer blitzschnellen Reaktion verhinderte der Angegriffene folgenschwere Verletzungen.

Von Johann Stoll

Zu einem Messerangriff ist es am Dienstagnachmittag in Mindelheim gekommen. Zwei Männer waren miteinander in Streit geraten.

Der 83-Jährige stach auf den jüngeren Mann ein Ein 83-jähriger Mann hat in Mindelheim am Dienstagnachmittag mit einem Küchenmesser auf seinen 58-jährigen Neffen eingestochen. Bei der Attacke kam das Opfer glücklicherweise mit leichteren Verletzungen davon. Der angegriffene Mann zeigte die Tat kurz darauf bei der Polizeiinspektion Mindelheim an. Die weiteren Ermittlungen übernahm noch am Dienstag die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Zwischen Onkel und Neffe, die im gleichen Haus wohnen, kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten wegen ausstehender Mietzahlungen an den Onkel. In diesem Zusammenhang hatte der wegen einer Demenzerkrankung unter Betreuung stehende Beschuldigte seinem Neffen bereits am vergangenen Wochenende mit einer Holzlatte eine Platzwunde am Kopf zugefügt. Beschuldigter wurde noch am Tatort verhaftet Am Dienstag eskalierte die Situation, als der Täter unvermutet mit einem Küchenmesser bewaffnet in den vom Opfer bewohnten Wohnräumen auftauchte und unvermittelt auf dieses einstach. Glücklicherweise kam es nur zu leichten Verletzungen, die keine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Der Beschuldigte wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen, das Tatmesser mit einer Klingenlänge von 19 Zentimetern sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Memmingen stellte beim Amtsgericht Memmingen Antrag auf Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes, welchem die Ermittlungsrichterin antragsgemäß folgte.

