Morddrohungen und Hass-Posts bleiben ohne Folgen

Plus Noch heute leiden Opfer darunter, dass sie von einer Unterallgäuerin auf Facebook massiv bedroht, beleidigt und verleumdet wurden.

Sie drohte mit Mord, sie bezeichnete ihre Opfer als Illuminaten, bedrohte und beleidigte sie, nannte sie fett und hässlich und warf ihnen unter anderem vor, neugeborene Babys zu töten und zu opfern. Sie selbst sei ein Monster, befinde sich im „Tötungsmodus“ und werde sie alle umbringen: „Ich töte, ohne mit der Wimper zu zucken“, war unter anderem und für jeden einsehbar bei Facebook nachzulesen. Jetzt stand eine 60-Jährige deshalb vor dem Memminger Amtsgericht – verurteilt wurde sie wegen dieser Taten jedoch nicht.

Über gut zwei Jahre zog die 60-Jährige auf der Social-Media-Plattform Facebook über Menschen her, die sie teilweise gar nicht persönlich kannte – erst von ihren Facebook-Account unter ihrem richtigen Namen aus, später dann unter ihrem Mädchennamen, nachdem ihr erster Account gelöscht worden war. Die Betroffenen dieser „Hass- und Hetze im Internet“, wie es Amtsrichterin Katharina Erdt bezeichnete, leiden laut ihren Aussagen teilweise noch heute unter den Folgen dieser anhaltenden Beleidigungen, Bedrohungen und Beschimpfungen. Schließlich könne sich keiner so ganz sicher sein, ob die 60-Jährige jetzt wirklich damit aufhören werde. „Da bekommt man es schon mit der Angst zu tun, wenn jemand droht, einen umzubringen“, beschrieb eine Zeugin ihre Gefühle.

„Das ist schon hart, wenn man im Internet diffamiert und mit dem Tode bedroht wird. Ich habe mich lange nicht mehr auf die Straße getraut, das war schon sehr schwierig“, machte eine andere Zeugin deutlich. Vor allem, weil es eine für sie völlig Unbekannte war, die im Internet so massiv auf sie losging: „Ich kannte diese Frau gar nicht, habe sie noch nie gesehen. Wie konnte ich wissen, ob sie mir folgt? Ich habe Kinder ...“, sagte die Frau sichtbar erschüttert.

Was trieb die Unterallgäuerin zu diesen drastischen Drohungen?

Warum die 60-Jährige sich zu solch drastischen Drohungen veranlasst sah, blieb auch nach der Gerichtsverhandlung offen: Die Angeklagte selbst machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und nachdem sie auch eine psychologische Untersuchung durch eine vereidigte Gutachterin rundherum abgelehnt hatte, blieb dem Gericht nur eine vergleichsweise mühsame Beweisaufnahme.

Die zentralen Fragen: Leidet die Angeklagte unter einer schweren psychiatrischen Störung, unter Wahnvorstellungen mit Realitätsverlust? Und: Ist sie deshalb gar nicht strafrechtlich zu belangen, weil ihr angesichts einer offensichtlichen psychischen Erkrankung Schuldunfähigkeit attestiert werden muss?

Richterin Katharina Erdt ließ schnell durchblicken, dass angesichts der zur Last gelegten Taten wohl keine nennenswerte Strafe zu erwarten sei. Das eigentliche Ziel der Verhandlung sei auch weniger eine juristische Bestrafung der 60-Jährigen, sondern: „Das muss aufhören“, sagte die Richterin zur Angeklagten. Die hielt dem Blick stand und verzog keine Mine.

Seit sie von mehreren Betroffenen bei der Polizei Bad Wörishofen angezeigt worden war, hatten auch die übelsten Drohungen und Beschimpfungen aufgehört. Doch auch danach habe sie weiter Beleidigungen gepostet und Anschuldigungen erhoben, nun aber ohne die Namen ihrer Opfer direkt zu nennen. Meist seien die Namen der Betroffenen dann durch Sternchen oder Ähnliches verschleiert worden, schilderte ein Polizeibeamter, der ebenfalls vergeblich versucht hatte, mäßigend auf die 60-Jährige einzuwirken.

Das sagt der Ehemann zu den Vorwürfen gegen seine Frau

Dass wohl etwas mit dem Geisteszustand der Hausfrau nicht stimme, habe er aber spätestens angenommen, als eine Polizeistreife sie bei einem Einsatz offenbar sturzbetrunken in einem Rosenstrauch sitzend antraf und sie anschließend in ein Bezirkskrankenhaus einlieferte. Sogar Familienangehörige hätten ihn in dieser Einschätzung bestärkt: Der Ehemann habe ausgesagt, dass ein „normales Familienleben“ unter diesen Umständen kaum mehr möglich sei und er eine entsprechende Untersuchung seiner Frau ausdrücklich begrüßen würde.

Es war ein Arzt, auf den sich die 60-Jährige konzentriert hatte, den sie nach einem Knochenbruch kennengelernt hatte und von dem sie behandelt worden war. Offenbar so gut, dass sie ihm nach Ende der langwierigen Behandlung einen mehrseitigen „Dankesbrief“ schrieb, den der Mediziner nach eigener Aussage als „nicht mehr professionell“ bezeichnete. Er forderte sie daher damals auf, sich doch besser von einer Kollegin behandeln zu lassen.

Da begann dann eine dubiose Art der Verfolgung, wie es der Arzt schilderte: Immer wieder Kreuze mit Lippenstift auf der Autoscheibe, 60 Anrufe an einem Tag, ihre plötzlichen und grundlosen Besuche in der Praxis – all das sorgte zumindest bei seinen Mitarbeiterinnen für ein Angstgefühl: „Das alles immer nur hintenrum, verdeckt. Da kriegt man schon Bammel“, beschrieb der Arzt die Situation. Ob es freilich immer auch die Angeklagte war, die immer wieder anrief, die Kreuze auf sein Auto schmierte, die seine Angestellten und später auch seine Ehefrau in Angst und Schrecken versetzte? Das konnte zwar vermutet werden – zweifelsfrei nachgewiesen wurde es der 60-Jährigen freilich auch nicht.

So kam es dann – nach kurzer Abstimmung bei der Staatsanwaltschaft Memmingen – zur Einstellung des Verfahrens. Im Klartext: Die 60-Jährige wurde wegen der Drohungen, Beleidigungen und Beschimpfungen nicht verurteilt, weil Gericht und Staatsanwaltschaft der Überzeugung waren, dass sie angesichts der gutachterlich festgestellten psychologischen Erkrankung nicht schuldfähig war und ist. Dagegen ahndete das Gericht, dass die 60-Jährige ohne Führerschein beim Autofahren erwischt worden war, und verurteilte sie dafür zu einer Geldstrafe von 400 Euro.

Entsprechend konsterniert nahmen die Betroffenen den Ausgang der Gerichtsverhandlung zur Kenntnis. Ob ihnen da der Rat der Richterin wirklich weiterhilft, sich bei erneuten Beleidigungen oder Bedrohungen doch zivilrechtlich dagegen zur Wehr zu setzen?