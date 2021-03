10:22 Uhr

Mordversuch in Bad Wörishofen: Die drei Opfer sagen aus

Plus Ein Bad Wörishofer soll drei Frauen mit einem Messer verletzt haben. Ein acht Jahre altes Mädchen fürchtet um das Leben seiner Mutter und holt Hilfe bei einer Nachbarin, die helfen will und dann selbst Messerstiche erleidet.

Von Kurt Kraus

Weil er drei Frauen mit einem Küchenmesser angegriffen und erheblich verletzt haben soll, muss sich ein 48-jähriger Bad Wörishofer vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Die Anklage wirft ihm Mordversuch und versuchten Totschlag vor. Am ersten Verhandlungstag Ende Februar war die Anklageschrift verlesen worden. Nun berichteten die Lebensgefährtin des Mannes und zwei weitere Opfer von der Tatnacht in Bad Wörishofen.

Die 35 Jahre alte Lebensgefährtin des Angeklagten berichtet dem Schwurgericht, dass sie den 48-Jährigen seit rund zehn Jahren kenne. Beide stammen aus Bulgarien. Mehrere Jahre führten sie eine Fernbeziehung. Etwa ein halbes Jahr vor der Messerattacke im Mai des vergangenen Jahres seien sie und ihre achtjährige Tochter mit dem Angeklagten zusammengezogen, in ein Mehrfamilienhaus in Bad Wörishofen. Die Beziehung, das wird in der Verhandlung deutlich, ist geprägt von den Alkoholproblemen des 48-Jährigen und ständigen Auseinandersetzungen, die auch mit Gewalttätigkeiten einhergingen. „Er ist laut, er schreit mich an, er beleidigt mich“, sagt sie. Daran könne sie erkennen, dass er wieder einmal getrunken habe.

Ein Mann, der in Bad Wörishofen drei Frauen mit einem Messer verletzt haben soll, muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Memmingen klagt ihn unter anderem wegen Mordversuchs an. Bild: Alexander Kaya

Immer wieder habe der 48-jährige Hilfsarbeiter versprochen, sich zu ändern. Die Frau berichtet, dass es bereits ein Kontaktverbot gegeben habe, weil der Angeklagte offenbar einige Tage zuvor versucht hatte, ihr Kind vom Balkon zu werfen. Am Tag vor der Bluttat aber hatte die 35-Jährige den 48-Jährigen wieder bei sich aufgenommen.

Am Abend habe man eine Pizza bestellt und zusammen gegessen. Man habe Alkohol getrunken. Von Bier, Wodka und Himbeergeist ist die Rede. Dann habe ihr Freund einen Abstecher zu einem Nachbarn gemacht. Als er zurückkam, gab es Streit. Warum? Eindeutig klar wird das in der Verhandlung nicht. Je-denfalls sei er wütend geworden, ha-be sie geschimpft und schließlich zu Boden geschubst. Dann habe er das Küchenmesser genommen, das noch auf dem Wohnzimmertisch lag. Die Frau berichtet, sie habe die Hände schützend vors Gesicht genommen und sei daraufhin zweimal in den linken Oberarm gestochen worden.

So leidet die Oma der Achtjährigen unter den Folgen von Messerstichen und Schlägen in Bad Wörishofen

Ihre 63-jährige Mutter, die zu Besuch gewesen sei, sei von der Couch aufgestanden und habe gerufen: „Was machst du?“ Da sei der 48-Jährige auch auf ihre Mutter losgegangen. Die 35-Jährige sagt, sie habe den Angeklagten an einem Bein gepackt, um ihn zurückzuhalten. Da habe er ihr weitere Stiche zugefügt. Dann sei sie bewusstlos geworden. Ruhig und konzentriert verfolgt der Angeklagte die rund dreistündige Befragung des Opfers, die immer wieder unterbrochen werden muss, damit der Sitzungssaal nach den Corona-Regeln gelüftet werden kann. Auch der Angeklagte hätte sich in der Verhandlung äußern können. Sein Verteidiger Werner Hamm aber erklärte, dass sein Mandant vorerst keine Angaben machen wird.

Nach einer Pause berichtet die 63-jährige Mutter vom Tatabend. Wie lange und wie oft der 48-Jährige auf sie eingeschlagen, eingetreten oder eingestochen habe, wisse sie nicht. Sie habe inzwischen zahlreiche Metallplatten im Gesicht, kein Gefühl mehr und spüre noch immer die Einstichstellen. Sie möchte die ganze Zeit weinen, antwortet sie auf die Frage des Richters nach ihrer seelischen Verfassung.

Die Nachbarin berichtet, sie habe sich schützend vor das Kind gestellt und wurde dann mit dem Messer angegriffen

Um ihre Erinnerung aufzufrischen, hält ihr der Vorsitzende Auszüge aus ihrer polizeilichen Vernehmung vor. Doch die Zeugin zuckt meist mit den Schultern. Wirklich erinnern kann sie sich nicht. Die 39-jährige Nachbarin, die von dem achtjährigen Kind um Hilfe gebeten wurde, sagt: Das Mädchen habe an der Tür geklopft und gerufen, dass der Angeklagte ihre Mutter umbringen wolle. Als die Nachbarin in die Wohnung der Nachbarn kam, habe sie gesehen, wie der 48-Jährige auf die 35-Jährige eingestochen habe. Dann habe er sie und das Kind bemerkt und sofort angegriffen. Sie habe sich schützend vor das Mädchen gestellt und sei dreimal mit dem Messer gestochen worden.

Als der Angeklagte dann auf die Oma des Kindes losgegangen sei, habe sie mit der Achtjährigen in die Wohnung eines weiteren Nachbarn flüchten können.

Die Vernehmungen ziehen sich, weil jedes Wort übersetzt werden muss. Immer wieder geht es darum, wie stark der Angeklagte zur Tatzeit betrunken war. Der Prozess wird in dieser Woche fortgesetzt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen