vor 42 Min.

Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Motorradunfall am Dömlingsberg.

Feuerwehr rückt mit mehreren Fahrzeugen aus

Von Leonie Küthmann

Mit mehreren Fahrzeugen ist die Mindelheimer Feuerwehr zu einem Unfall am Dömlingsberg bei Mindelheim ausgerückt. Ein Motorradfahrer ist auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen und gestürzt. Er musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, das Motorrad wurde beschädigt. Polizei und Feuerwehr sicherten und räumten die Unfallstelle, die Straße ist derzeit noch gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, trotzdem kommt es zu Stauungen an der so genannten BayWa-Kreuzung.

