vor 56 Min.

Motorsound und Blasmusik

300 Oldtimer und zwei Blaskapellen in der Mindelheimer Altstadt

Musik und satter Motorensound liegen am Pfingstsonntag in der Innenstadt wieder in der Luft. Zum 36. Mal lädt der Verein „Freunde alter Motorfahrzeuge Mindelheim“ von 10 bis 17 Uhr zu seinem traditionellen Oldtimertreffen ein. Erwartet werden etwa 300 Fahrzeuge, verrät Johannes Hölzle. Und weil der Vorsitzende selbst leidenschaftlicher Sammler von alten Bikes der englischen Marke „Triumph“ ist, steht auch die Sonderschau in diesem Jahr ganz im Zeichen der Kultmarke.

Zu bewundern sind aber auch zahlreiche weitere Schönheiten auf zwei und vier Rädern bis Baujahr 1975, zu denen sich auch Traktoren und Nutzfahrzeuge gesellen. Auch an Youngtimer ist diesmal gedacht. Den relativ neuen und doch klassischen Fahrzeugen kann man auf einem Parkplatz am Forum unter die Haube schauen. Als Moderator wurde wieder Hermann Jäckle verpflichtet.

Schließlich weist der Verein noch auf eine veränderte Organisation hin: Die Oldtimer fahren in diesem Jahr ausschließlich durch das Untere Tor ein. Dies erlaubt eine bessere Verkehrsführung.

Wenn dann noch Musik auf Motoren trifft, sind die Instrumente der Stadtkapelle im Spiel. Die Musikanten sorgen für klangvolle Begleitung des Pfingsttreffens.

Zudem gibt die Stadtkapelle Mindelheim gemeinsam mit der Bürgerkapelle aus Tramin, mit der sie seit 60 Jahren befreundet ist, ab 17 Uhr auf dem Marienplatz ein Standkonzert. (iss)

