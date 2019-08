13:00 Uhr

Muhende Kuh ruft Polizei auf den Plan

Die arme Kuh rief wohl nach ihrem Kälbchen, das von ihr getrennt worden war. Ein Anlieger machte sich Sorgen und alarmierte die Polizei.

Über einen längeren Zeitraum brüllte eine Kuh am Montagfrüh so laut, dass sich ein Anwohner in der Schulstraße Sorgen um das Tier machte und die Polizei alarmierte. Eine ausgerückte Streife konnte die Kuh schließlich auf einem Feld südlich der Schlingener Sraße orten. Laut Polizei ergab eine Rücksprache mit dem Landwirt, dass die Kuh nach seinem Kälbchen schreien würde, dass erst vor kurzem vom Muttertier getrennt wurde. Die Kuh wird nun durch den Landwirt betreut.

