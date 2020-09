11:00 Uhr

Musik: Mindelheimer Garten statt Herkulessaal in München

Plus Weil die Mitglieder des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks wegen Corona kaum auftreten können, touren sie durch Bayern und waren bei einem treuen Fan zu Gast.

Von Oliver Wolff

Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Mittel. Das sieht wohl auch Star-Posaunist Thomas Horch so. Der Profimusiker des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zählt zu den Besten seines Fachs. Jetzt gab er mit seiner Orchesterkollegin und Cellistin Eva-Christiane Laßmann ein Konzert im Garten des Mindelheimer Ehepaars Herb. Im Gepäck: Noten einer Trauer-Hymne anlässlich einer Katastrophe vor neun Jahren.

Gewinner des ARD-Musikwettbewerbs mit Zwischenstation in Mindelheim

„Normalerweise kommen Sie zu uns, heute kommen wir zu Ihnen“, sagt Horch, der einst der erste deutsche Gewinner des ARD-Musikwettbewerbs in der Sparte Posaune gewann und mit nur 22 Jahren Soloposaunist der Berliner Philharmoniker wurde. Weil das Orchester derzeit wegen Corona kaum Möglichkeiten hat, aufzutreten, haben sich die Musiker überlegt, wie sie dennoch Kontakt zu ihrem Publikum halten können. Die Musiker touren in kleinen kammermusikalischen Ensembles durch Bayern und geben in Gärten, Höfen und Fußgängerzonen kurze Konzerte. Und jetzt war in Mindelheim Zwischenstation.

Treuer Fan des Symphonieorchesters freut sich über Auftritt in seinem Garten in Mindelheim

„Ich habe ein Abonnement im Münchner Herkulessaal“, erzählt der 78-jährige Gastgeber Andreas Herb. Er schwärmt über den kultivierten Klang der Blechbläser des BR-Symphonieorchesters. Klar, dass die Freude groß gewesen ist, als er erfahren hatte, dass Orchestermitglieder ihn zu Hause besuchen. Schließlich konnte Herb seit einem halben Jahr nicht mehr ins Konzert gehen.

Als bekannt wurde, dass Posaunist Horch kommt, erfüllte das den Mindelheimer Schulleiter im Ruhestand mit großem Stolz.

Dutzende Freunde und bekannte zu Gast beim Mindelheimer Gartenkonzert

Das Ehepaar Herb hat etwa ein dutzend Freunde und Bekannte in ihren idyllischen Garten an der Mozartstraße eingeladen. Fürs Abstand halten war ja ausreichend Platz. Und Rasenmäher – wie anfangs befürchtet – waren während des Terrassen-Konzerts nicht zu hören. Nur die Bienen summten zwischen den spät-blühenden Sommerblumen auf und ab.

Gespielt hat das Münchner Posaune-Cello-Duo „PoCello“ Auszüge aus diversen Opern, aber auch Bachsche Suiten. Gegen Ende wurde es mit Steven Verhelsts „Song for Japan“ emotional: Das Lied hat der belgische Komponist anlässlich der Fukushima-Katastrophe geschrieben. Posaunist Horch suchte die Hymne speziell wegen der Corona-Krise aus.

Lesen sie auch

Themen folgen