31.10.2019

Musik, damit die Orgel wieder erklingt

In Schnerzhofen begeistert ein Trio die Zuhörer des Benefizkonzerts

Einen Hochgenuss erlebten Freunde geistlicher Musik in der Wallfahrtskirche Schnerzhofen. Ein Marienkonzert mit dem Titel „Maria, Mater gratiae“ begeisterte die zahlreichen Hörer. Kostbare Figurengruppen wie eine Darstellung der heiligen Anna mit Maria, Elisabeth und Barbara boten optischen Genuss, die Stimmen der beiden Sängerinnen den akustischen. Brigitte Thoma und Corinna Graßl-Roth gaben den Hymnen von Gabriel Fauré, Camille Saint-Saens, Josef Rheinberger und Robert Schumann Glanz und Volumen. Im Duett „Sancta Maria“ von Mozart vereinigten sich ihre Stimmen zu einem furiosen Jubelgesang, der die Zuhörer mitriss und zu spontanem Zwischenapplaus bewegte.

Da die historische Orgel nicht mehr bespielbar ist, begleitete Mathias Jannetti die beiden Künstlerinnen am E-Piano nicht nur im Duett, sondern auch bei ihren Soli, in denen sie ihr ganzes Können zeigten. Im Wechsel mit den Gesangsdarbietungen gab auch der Organist Einblick in sein grandioses Spiel, mit Werken von unbekannten barocken Klosterkomponisten wie Sixtus Bachmann und Ambrosius Lutzenberger.

Dieses Trio hatte sich an diesem Nachmittag zu einer Höchstleistung zusammengefunden. Der Applaus in der Kirche wollte nicht enden, eine Zugabe wurde vom Publikum freudig begrüßt. Mit berührenden Worten und Blumensträußen für die Sängerinnen bedankte sich der Pfarrgemeinderatsvorsitzende von Markt Wald, Karl Dolp, bei Besuchern und Musikern. Als Benefizkonzert gedacht, spendeten die Besucher gerne für die dringend benötigte Renovierung der Orgel, die, wie weitere geplante Konzerten dieser Art noch zusätzlichen Glanz verleihen möge. (mz)

