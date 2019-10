vor 44 Min.

Musik, die Raum und Geist erfüllt

Das Barockfestival endet mit einem besonderen Sinneserlebnis

In der Mindelheimer Jesuitenkirche fand das dritte und letzte Konzert des ersten Barockfestivals Unterallgäu statt – es war ein würdiger Abschluss für die kleine Konzertreihe, die nach „Vivaldi für Kinder“ in der Kulturfabrik, „Deftiges von Bauern und Hirten“ im Kloster Lohhof nun ein festliches Konzert in der Kirche präsentierte. Das passe ganz wunderbar, betonte Kulturamtsleiter Christian Schedler, der nach dem Auftaktstück – der Kantate „Ich bin vergnügt mit meinem Glücke“ von Johann Sebastian Bach – die zahlreichen Besucher begrüßte. Die ganze Kirche sei wie Musik. Sie spiegele die flirrende Leichtigkeit der Musik in der lichten Transparenz ihrer Gestaltung.

Wie bestellt strahlte die Sonne durch die Seitenfenster und alles war erleuchtet. In der Tat umfängt einen die Musik gepaart mit der Atmosphäre der Jesuitenkirche von allen Seiten, umhüllt einen buchstäblich Ton für Ton, lenkt den Blick nach innen und dann wieder in die Ferne, schmiegt sich an die Biegungen und Rundungen der Mauern und Nischen und Fenster – ist Raum-und Geist-erfüllend.

Barockmusik entfaltet bei allen, die dieser Musikepoche zugewandt sind, ein umfassendes sinnliches Erleben, sie erheitert und erhellt, erweitert den Geist und befriedet gleichzeitig, weil sie immer auch auf etwas Größeres verweist und dieses in ihrem Klang mit sich trägt.

Das Barockfestival war ein inniger Wunsch von Christian Schedler und so dankte er von Herzen den Sponsoren des Festivals sowie seinen Mitorganisatoren Ellensint Brandmiller von der Augsburger Lehmbaugruppe und Verena Laxgang, die die musikalische Leitung übernommen hatte und dank ihrer vielen Kontakte ein hervorragendes Ensemble auf die Bühne bringen konnte. „Anders wäre das gar nicht möglich gewesen“, so Schedler.

Laxgang indessen freute sich selbst darüber, dass neben Kollegen aus ihrer Studienzeit auch Musiker aus der Region auf der Bühne zusammengefunden haben. Neben Bach spielten die acht Musiker rund um Laxgang auch eine Sonate von Mozart sowie zwei Werke von Vivaldi – ein Konzert für Oboe und Orchester in C-Dur, in welchem Sergio Sanchez an der Oboe wahrlich brillierte; gleiches gilt für die beiden Trompeter Johannes Steber und Karl Murnauer in Vivaldis Konzert für zwei Trompeten und Orchester in C-Dur.

Am Ende zog die musikalische Reise den Bogen zum Anfang: Sopranistin Anneken Hasche sang stimmgewaltig und ausdrucksstark begleitet die Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ von Bach. Gewiss ebnet der Erfolg des Festivals den Weg für eine Fortsetzung 2020. (tisch)