18.12.2018

Musik von schier grenzenloser Kraft

Das Swingtette de Bavière wird im Mindelheimer Silvestersaal vom Publikum gefeiert

Von Tina Schlegel

Selten wird es einem so leicht gemacht, schlicht beeindruckt zu sein. Beeindruckt von dem ungeheuren Talent, das sich dort im Silvestersaal auf der Bühne bewegte, beeindruckt aber auch von einer umwerfenden Gelassenheit, die ihren Ausdruck in einer Leichtigkeit, Leidenschaft und darüber hinaus auch noch in dem wie ein Zwilling dazu passenden Musikstil findet. Das „Swingtette de Bavière“ um Elias Prinz und Nico Franz hat sich dem Jazz Manouche verschrieben, dieser ursprünglich aus Frankreich stammenden und auch als Gypsy-Jazz bekannten Musikrichtung, der Django Reinhardt in den 30er Jahren gemeinsam mit dem Geiger Stéphane Grappelli das bis heute gültige musikalische Gesicht gab.

Mit den Einflüssen aus amerikanischem Jazz und Sinti-Jazz entstand eine Musik, die oft tief melancholisch beginnt, mit diesem wechselnden Gesang aus Gitarre und Geige, bei dem immer das Gefühl des einen noch in der Luft flirrt, während der andere die Melodie aufnimmt und weiterführt.

Getragen von dem Kontrabass und vorangetrieben von den Rhythmusgitarren mischt sich in diesen wehmütigen Tonfall ein neuer, wunderbarer, vor Lebensfreude geradezu tanzender Teil – als würde sie manchmal vor Freude nahezu zerspringen, als würde sich die Musik in ihrer schier grenzenlosen Kraft selbst behaupten.

Elias Prinz und Nico Franz ist es gelungen mit Chris Hertel am Kontrabass, Jonas Prinz und Benjamin Wesch an den Rhythmusgitarren eine Gruppe zu etablieren, die sich ineinanderfügt wie ein perfekt geschmiedetes Zahnrad. Obwohl sie fünf völlig unterschiedliche Charaktere sind, die man jeden für sich genommen dort auf der Bühne beobachten und als individuellen Musiker wahrnehmen kann, geben sie im Zusammenspiel eine harmonische Einheit ab. Dass sie dabei trotz des Tempos und höchsten Anspruchs in den Melodieläufen noch Zeit und die innere Haltung finden, einander zuzulächeln und in den kurzen Pausen Witze zu machen, macht die fünf obendrein mehr als sympathisch.

Selbstverständlich brauchen die fünf auch keine Noten, tragen die Musik dabei nicht nur im Kopf, sondern sichtbar auch im Herzen, was in diesem Fall nicht eine abgegriffene Plattitüde, sondern schlicht die Wahrheit und eben auch die Basis für jene herrliche Gelassenheit ist.

Nicht leicht, aus dem Abend einzelne Stücke herauszufiltern, die besonders Eindruck hinterließen, bei dem Versuch jedoch bleibt man vielleicht an „Je suis seul ce soir“ hängen, wo es ein bisschen war, als würden die Instrumente den Flirt zwischen Hingabe und Wehmut geradezu zelebrieren. Oder jenes Stück, bei dem man sich vom ersten Ton an getragen glaubte wie auf Wolken, die sich in den einander antwortenden, bisweilen watteweichen Melodien von Gitarre und Geige wiegen, erst danach erfährt man, dass der Titel wirklich Nuages, also Wolken lautet.

Auch eine Komposition von Elias Prinz war an diesem Abend zu hören „Fantasme“, also Tagtraum. Ihm gelang es, eine eigene Handschrift in den Raum zu tragen, die gebettet war in das an diesem Abend etablierte Gefüge aus wehmütiger Tiefe und Funken sprühender Energie. Das „Swingtette de Bavière“ bringt nicht einfach eine großartige Musikrichtung auf die Bühne, ein komplettes Gefühl erwacht zum Leben. Mehr kann man von Musik nicht erwarten. Dass zwei wunderbare Zugaben folgten, dass alle im Silvestersaal aufstanden, dass die Band euphorisch gefeiert wurde, das versteht sich von selbst.

Themen Folgen