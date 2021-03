12.03.2021

Musikalische Andacht Bad Wörishofen soll Zirkusfamilie helfen

Plus Das Ensemble Frühauf will in Bad Wörishofen auf besondere Weise etwas für den Zirkus tun, für den die Lage immer schlechter wird.

Von Thessy Glonner

Seit sieben Jahren erfreut der Zirkus Serano die Menschen mit einem äußerst buntgefächerten Programm. Mario Serano (33), seine Frau Liyana (30) und die beiden Kinder Hernando (11) und Shania (4) haben es coronabedingt immer schwerer, sich durchzukämpfen. Am liebsten würden sie hier im Allgäu ein dauerhaftes Zuhause finden – bislang vergeblich.

Von all diesen Nöten hat das Ensemble Claudia und Christian Frühauf, Christina Biechele und Jeannine und Matthias Hartung erfahren. Sie möchten der Zirkusfamilie gerne helfen. Bereits bei zahlreichen Benefizkonzerten haben sie die Menschen mit ihrer Musik begeistert. Diesmal werden sie sich innerhalb einer „Kirchlichen Andacht in der Fastenzeit“ in St. Justina in Bad Wörishofen engagieren, am Sonntag, 14. März, um 14.30 Uhr. Die dort gesammelten Spenden kommen dem Zirkus Serano zugute, damit sich – sobald es wieder erlaubt ist – die Familie in der Manege beim Publikum bedanken kann.

Diese Tiere gehören zum Zirkus und müssen versorgt werden, obwohl es seit einem Jahr kaum Auftritte gab

Zwei sibirische Steppenkamele, zwei Pferde, drei Ziegen, zwei Lamas und sieben Ponys gehören zum Zirkus. Mit Artistik, Clownerie, Jonglagen, Feuerschlucken und Tierdressuren bringen sie ihr Publikum zum Staunen. Pandemiebedingt stehen seit März 2020 die Zeiten für den Familienbetrieb jedoch absolut schlecht. Außer bei drei kurzen Auftritten gab es bis heute keinerlei Einnahmen mehr. Die Seranos lieben ihre Tiere, auch sie müssen versorgt werden. Die Veterinärämter würden den Unternehmern „vorbildliche Tierhaltung“ bestätigen, betonen diese. Allerdings wird das Geld in der Futterkasse immer weniger, die Sorgen umso größer.

Aufgrund der prekären finanziellen Lage und weil Mario Serano keine staatliche Unterstützung annehmen möchte, verdient er derzeit das Nötigste als Lkw-Fahrer für verschiedene Firmen.

Erschwerend kommt hinzu, dass das jetzige Quartier der Seranos wegen Umbaus nicht mehr zur Verfügung steht. So sind sie nun auf Suche nach einem geeigneten Ganzjahresquartier.

