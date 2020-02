vor 33 Min.

Musikalische Glücksmomente in Tussenhausen

Die Kapelle in Tussenhausen gestaltet mit ihrem Jahreskonzert einen Abend der Sonderklasse.

Von Maria Schmid

„What a feeling!“ Dieser Satz drückt eigentlich bereits alles aus, was es über das Jahreskonzert vom Musikverein Tussenhausen zu berichten gäbe. Wenn, ja wenn es nicht diese besonderen Momente gegeben hätte, über die ganz einfach geschrieben werden muss. Momente der großartigen Harmonie der Musiker unter der Leitung von Nicole Simon, die auch Bezirksdirigentin vom Bezirk 10 Mindelheim des Allgäu Schwäbischen Musikbundes ist. Momente der Stille und Aufmerksamkeit der Gäste in der voll besetzten Mehrzweckhalle. Momente des Gänsehautgefühls bei den Gesangsbeiträgen von Andrea Irlbeck, eine Premiere. Die erst seit rund drei Jahren in Tussenhausen lebende Sängerin ist ein echter Glücksgriff für den Musikverein. Sie begeisterte mit ihrer großen und volumenreichen Stimme bei Songs wie „What a feeling“ aus dem Musical „Flashdance“. Sie ließ das „Gold von den Sternen“ herunter regnen, so wie Wolfgang Amadeus Mozart seine unvergesslichen Noten seines Genies. Mit dem Musical „Mozart“, mit der Musik von Sylvester Levay und den Texten von Michael Kunze, begeisterte Andrea Irlbeck ebenso wie mit dem „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“, ebenfalls von diesen Künstlern erschaffen. Mit „I Dreamed A Dream“ aus „Les Miserables“ von Claude-Michel Schönberg setzte sie als Zugabe noch ein Sahnehäubchen obenauf.

Dass sie mit ihrer Stimme perfekt mit dem musikalischen Können der Musiker harmonierte, bewies sie auch bei einem ganz anderen Musikstück. Sie kam auf die Bühne und zeigte spitzbübisch einen kleinen „grünen Kaktus“, den sie in der Hand hielt und sehr humorvoll besang, ganz im Stil der Comedian Harmonists.

Beim Jahreskonzert der Musikkapelle Tussenhausen glänzte einfach alles

Ein bekanntes Sprichwort sagt: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt!“ Das traf an diesem Abend nicht zu. Hier glänzte wahrhaftig alles wie Gold, ob Instrumente oder Stimmung, ob es die Auswahl der Werke oder die Stimme von Andrea Irlbeck war, die Begeisterung und die Freude am Musizieren selbst, es machte ganz einfach Freude, das zu erleben. Die Besucher belohnten das auch vehement mit ihrem kräftigen Beifall und den Zurufen. Das zeigte sich bereits beim Entree, dem „Apertum“ von Thiemo Kraas, denn für alle Musikanten war es ein „offener Raum“, so die Übersetzung aus dem Lateinischen, in den sie ihre Intensität des Spieles sandten. Dabei ließen sie die Schlange Kaa zischen und Mogli aus dem Dschungelbuch hypnotisieren. Die Klänge der Flötistinnen schlängelten sich sanft um den Jungen aus dem Dschungel.

Die Musikanten erzählten vom Kalben der Gletscher (Schmelzende Riesen), und räumten so dem Thema Klimawandel einen Platz ein. Die Schönheit, Majestät und Bedrohlichkeit der Berge brachten die „Alpine Inspirations“ sehr gut zur Geltung. Alvaro Soler besang seine „Sofia“. Dieses Lied arrangierte Jan van Kraeydonck für Blasmusik. „Music is my world“, das bewies Anna-Lena Rothen bei ihrem Debüt als Dirigentin. Der jungen Klarinettistin macht es Freude, vor dem Orchester zu stehen. Sie absolvierte schon mehrere Dirigentenkurse. Für drei Jungmusiker war es ebenfalls eine Premiere. Sie spielten zum ersten Mal in der Stammkapelle mit. Zum traditionellen Teil gehörte der „Andulka Marsch“ ebenso wie „Der Strohwitwer“ und ein „Dankeschön an Ernst Mosch“.