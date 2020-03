Musikalisches Ereignis zum Stadtjubiläum

Plus Bad Wörishofen feiert sich selbst – diesmal mit einem umjubelten Auftritt von „Camerata Bavarese“.

Es sind die besonderen Feste, die auch nach Jahren und Jahrzehnten in Erinnerung bleiben werden. So konnte das einstige Dorf Wörishofen, geprägt durch das Wirken von Pfarrer Sebastian Kneipp und seiner Wasserkur, im vergangenen Jahr auf 70 Jahre Stadterhebung zurückblicken. Bereits vor 100 Jahren, am 6. März 1920, wurde aus Wörishofen ein Bad. Erneut feiert die Kneippstadt sich selbst – zunächst mit einem Festakt, danach mit einem Konzert der Extraklasse.

Lesen Sie dazu auch:

Den Kurort in einem „Affentempo“ vorangebracht

Mit dem „Camerata Bavarese“ traten vier virtuose Ausnahmekünstler auf, die die Besucher sobald nicht vergessen werden. Hier traf die Gitarrenlegende und Meister der Gitarre Sigi Schwab den Klangzauberer Klaus Hampl, einem Kammermusikvirtuosen, der mit seiner Klarinette die Gäste im Kurtheater in seinen Bann zog. Ihr gemeinsames Musizieren war weit mehr als das. Es entwickelte sich eine raffinierte Musikalität, eine Kombination aus Jazz-, Blues-, Klezmer-Klängen und klassischer Musik, die ihresgleichen sucht. Dass Thomas Müller an seinem E-Bass und Ramesh Shotham als grandioser Perkussionist ebenfalls für Furore sorgten, das belohnten die Besucher immer wieder mit mehr als wohlverdientem Applaus.

Hier geht es direkt zur Bildergalerie vom Jubiläums-Festakt:

57 Bilder 100 Jahre "Bad" in Wörishofen Bild: Franz Issing

Sigi Schwab schien mit seiner Gitarre vollkommen zu verschmelzen. Dass er heuer schon 80 Jahre alt wird – wer hätte das gedacht? So brillierte er nicht nur mit „Blue Moments“ von George Gershwin, er war beschwörend mit dem „Incantation“ und sorgte für meditative Klänge gemeinsam im Duett mit dem indischen Perkussionisten Ramesh Shotham beim „Mandala“. Bei diesem Mandala mit den beiden Ausnahmemusikern Sigi Schwab an der Gitarre und Ramesh Shotham an der „Ghatam“, einem indischen Percussion-Instrument, einem Tonkrug, dem er die passenden hohen Töne entlockte. Ramesh Shotham zeigte auch, dass seine eigene Stimme ein hervorragendes, natürliches Perkussion-Instrument ist. Grandios! Für besondere Momente sorgten die vier Musiker mit dem Werk „Intention Nr. 1 in C-Dur von Johann Sebastian Bach. Klang da in einem Stück nicht auch der „Kanon in D“ von Johann Pachelbel an? Aber damit nicht genug der klassischen, virtuos interpretierten Werke. Mit Georg Friedrich Händels „Lascia ch’io pianga“ beendeten die Musiker diesen Konzertabend, gerade der Schluss wurde für die Besucher zu einem sehr emotionalen Erlebnis mit langem Applaus. (sid)