vor 43 Min.

Musikfest in Bad Wörishofens Innenstadt

Musikfest, Gemeinschaftschor von sieben Musikkapellen im Jahr 2018. Auch diesmal wird es in Bad Wörishofens Innenstadt ein großes Musikfest im Rahmen des Festivals der Nationen geben.

Gratis-Angebot beim Festival der Nationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Das 25. Festival der Nationen läuft, nach einem großen Eröffnungsabend in Bad Wörishofen. Am Sonntag, 29. September, wird Bad Wörishofens Innenstadt dann selbst zur Konzertbühne. Bei freiem Eintritt gibt es dort ein großes Musikfest für die ganze Familie. Kinder und Jugendliche entdecken in Workshops die Musik von Giuseppe Verdi. Es gibt ein Konzert mit „Blechschaden“, das um 13.30 Uhr beginnt. Bob Ross hat die künstlerische Leitung.

Das ist in Bad Wörishofen geplant

Los geht der Tag um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst in St. Justina. Um 12 Uhr beginnt der Sternmarsch mit Musikkapellen des ASM-Bezirks 10 zum Denkmalplatz in Bad Wörishofens Fußgängerzone. Mit dabei sind die Kapelle aus Ettringen, Haselbach, Markt Wald, Oberrieden, Schlingen, Irsingen, Unteregg-Oberegg und der Spielmannszug des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Gegen 12.15 Uhr treffen die Kapellen am Denkmalplatz ein, gegen 12.30 Uhr beginnt dort das große Gemeinschaftskonzert.

Drum Session mit dem vbw-Festivalorchester im Kurhaus Bad Wörishofen. Video: Johann Stoll

Von 12.30 Uhr bis 16 Uhr laufen im Guggerhaus die Verdi-Workshops mit Petra Mengeringhausen. Mit dabei ist auch BR-Klassik-Moderatorin Eva Schramm. Alexander Henning gibt ein Interview zu Verdi.

Festival der Nationen in Bad Wörishofen: Termin, Programm, Tickets

„Auf den Spuren von Giuseppe Verdi“ heißt es im Theatersaal des Kurhauses. Zudem ist beim Musikfest ein „Tanz der Bambini“ zu sehen, ein Verdi-Projekt der Irmgard-Seefried-Sing- und Musikschule Bad Wörishofen. Zwischen 14 und 17 Uhr bietet Werner Niklas Kutschfahrten an. Abfahrt ist beim Kurhaus. (m.he)

Lesen Sie dazu auch:

Diana Damrau über Talent – und Singen unter der Dusche

Themen folgen