vor 18 Min.

Musikschule geht den digitalen Weg weiter

Plus Die Erfahrungen aus der Corona-Krise fließen in Bad Wörishofen in eine neue Schulordnung ein, mit der sich die Sing- und Musikschule für die kommenden Herausforderungen rüsten will.

Von Markus Heinrich

Mit digitalem Lernen hat die Sing- und Musikschule Bad Wörishofen im ersten Lockdown der Corona-Pandemie beste Erfahrungen gemacht. Nun zieht die Schulleitung die konsequenten Schlüsse, das digitale Lernen wird in der Schulordnung verankert. Der Stadtrat hat den Plänen zugestimmt.

Dass digitales Lernen in der Satzung der Schule bislang überhaupt nicht vorgesehen war, berichtete Martin Aicher, der Geschäftsleiter im Rathaus. Diese Möglichkeit wolle man nun „in einen Rahmen gießen“. Magnus Blank, der die Schule gemeinsam mit Klausjürgen Hermannsdörfer leitet, sagte, dies solle auch die Handhabung erleichtern. „Es ist großartig, dass es die Musikschule geschafft hat, die Corona-Krise digital anzugehen“, sagte Paul Gruschka (FW).

Die Sing- und Musikschule Bad Wörishofen kann dank ihres Hygienekonzepts fast alle Unterrichtsformen anbieten

Die Musikschule Bad Wörishofen geht in einer Zeit fast ohne Gastspiele neue Wege. Das erste Online-Konzert soll der Beginn einer Reihe von Internet-Darbietungen sein.

Auf Nachfrage von Ilse Erhard ( CSU) erläuterte Blank, dass die Schule derzeit mit einem Hygienekonzept und Abstand, dazu Plexiglasscheiben, fast alle Unterrichtsformen anbieten könne. Lediglich die Kapellen bleiben außen vor. „Ein großes Kompliment“ machte Paola Rauscher (Grüne) der Schulleitung, auch für das unlängst veröffentliche Musikvideo. „Wir wissen, dass die Musikschule bei Ihnen in guten Händen ist“, sagte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) den Schulleitern. Neben der Neufassung der Satzung erließ der Stadtrat auf Bitte der Schulleitung auch eine Schulordnung für die Musikschule.

Lesen Sie auch:

Themen folgen