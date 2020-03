Muss Gemeinderat Strafe doch nicht zahlen?

Plus Thomas Scharpf hatte sich beim Landratsamt beschwert. Die Behörde hält den Beschluss des Rates für „nicht zulässig. Entscheiden wird ein Gericht.

Muss der Ramminger Gemeinderat Thomas Scharpf (Bürgerliste) die 500 Euro Ordnungsgeld doch nicht bezahlen, das ihm vom Ramminger Gemeinderat im November aufgebrummt worden war? Das wird erst vom Verwaltungsgericht entschieden, wo Scharpf gegen den Bescheid Klage eingereicht hat.

Die Abteilung Kommunalwesen am Landratsamt hat auf eine Beschwerde Scharpfs hin den Vorgang überprüft und hält es für „nicht zulässig“, dass der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen über das Ordnungsgeld entschieden hatte.

Ein Beschluss über die Verhängung eines Ordnungsgeldes ist „grundsätzlich in öffentlicher Sitzung zu fassen“, heißt es in der Stellungnahme des Landratsamtes.

„Eine generelle Beschlussfassung über das Ordnungsgeld in nichtöffentlicher Sitzung halten wir daher für nicht zulässig“, so Abteilungsleiterin Doris Back in ihrem Antwortschreiben an Thomas Scharpf. Das Schreiben wurde der MZ-Redaktion von Thomas Scharpf zur Verfügung gestellt.

So begründet das Landratsamt seine Haltung

Laut Abteilungsleiterin Back könne die Beschlussfassung demnach auch „nicht durch eine Bekanntgabe in einer späteren öffentlichen Sitzung geheilt werden“. Ob und inwieweit dies Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Ordnungsgelderhebung habe, könne laut Back aber „hier dahingestellt bleiben, da Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben wurde“. Im Klartext: Erst die Verwaltungsrichter werden endgültig entscheiden, ob Scharpf das Ordnungsgeld am Ende bezahlen muss oder nicht. Auf Nachfrage bestätigte der zuständige Sachbearbeiter am Landratsamt, dass es sich dabei um ein noch schwebendes Verfahren handle.

In ihrem Schreiben an Scharpf weist Doris Back auch darauf hin, dass Sitzungen des Gemeinderates generell öffentlich sind, soweit nicht „Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche einzelner“ einer öffentlichen Sitzung entgegenstünden, so Back.

Ein Abweichen hiervon sei „nur in besonderen, eng zu fassenden Ausnahmefällen möglich“. Nur wenn „berechtigte Ansprüche Dritter“ vorliegen, könnte darauf Rücksicht genommen werden und eine Beschlussfassung nichtöffentlich stattfinden. „Diese können hier jedoch nicht erkannt werden“, heißt es in dem Schreiben.

Das Verhängen eines Ordnungsgeldes sei „zunächst keine persönliche Angelegenheit, da sie nur einen Mandatsträger in seiner Eigenschaft als Gemeinderat, nicht aber als „natürliche Person“ betreffe, so Doris Back, Leiterin der Abteilung Kommunalwesen am Landratsamt, die das Antwortschreiben unterzeichnet hat.

Wie berichtet, hatte Rammingens Bürgermeister Anton Schwele in der öffentlichen Gemeinderatssitzung Anfang November bekannt gegeben, dass Gemeinderat Thomas Scharpf von der Bürgerliste ein Ordnungsgeld von 500 Euro zahlen soll. Scharpf wurde demnach von der Ratsmehrheit vorgeworfen, „eklatant“ gegen die Gemeindeordnung (GO), insbesondere gegen Artikel 20, Abs. 3, verstoßen zu haben.

Vorgeworfen wurden Scharpf drei Punkte: Weitergabe von Informationen an einen Rechtsanwalt inklusive personenbezogener Daten, Weitergabe von Niederschriften aus nichtöffentlichen Sitzungen inklusive personenbezogener Daten sowie öffentlich getätigte Aussagen, für die nach Art. 20 (3) GO weder eine Genehmigung beantragt noch erteilt worden war. Abschließend hatte sich das Gremium nach umfassender Abwägung aller Gesichtspunkte auf die Verhängung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 500 Euro geeinigt - aber eben in nichtöffentlicher Sitzung.

Scharpf spricht von einer „Hexenjagd“

In einem „Infoblatt“ der Bürgerliste nennt Thomas Scharpf den gesamten Vorgang einen „Hexenprozess“ und fordert die Gemeinde Rammingen daher auf, den „rechtswidrigen Bescheid der VG“ aufzuheben, weil er dadurch in seinen Rechten verletzt worden sei. Nachdem er „unverzüglich“ Klage eingereicht habe, würden nun „Tatsachen aus den Ermittlungsakten ans Licht kommen, die „bislang nicht bekannt“ waren, so Scharpf.

Er, Scharpf, habe sich im Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen Untreue rund um den „Türkheimer Steuerskandal“ mit seiner Zeugenaussage „lediglich an die Gesetze zu halten“, weil er kein Aussageverweigerungsrecht gehabt habe. Schließlich sei er weder Beschuldigter noch mit dem Beschuldigten verwandt, so Scharpf. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens sei er von der Kripo als Zeuge vorgeladen und aufgefordert worden, auch schriftliche Unterlagen die im Zusammenhang mit der Untreue stehen, mitzubringen. Dem sei er nachgekommen und habe handschriftliche Niederschriften aus dem Rechnungsprüfungsausschuss übergeben. Er sei dann auch der Aufforderung nachgekommen, weitere Unterlagen zu übergeben.

Dafür sei er dann „von einigen Personen“ zu Unrecht als „der Böse“ dargestellt worden. Dass er dann mit dem Ordnungsgeld belegt wurde, sei „vermutlich aus Rache“ geschehen, so Scharpf in dem Infoblatt, das er ebenfalls der Redaktion der Mindelheimer Zeitung zur Verfügung gestellt hat. Dieses Infoblatt mit der Überschrift „rechtswidriges Ordnungsgeld“ kursiert derzeit auch im Ramminger Kommunalwahlkampf.