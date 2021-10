Polizei findet 92-jährige Vermisste im Treppenhaus

Eine Angewohnheit der Polizei kam jetzt einer Frau zugute, die im Seniorenheim Mussenhausen vermisst wurde.

Am Freitagabend meldete das Seniorenheim in Mussenhausen, dass eine 92-jährige stark demente Bewohnerin vermisst wird. Als die Polizeistreife eintraf, sollte sie in den ersten Stock kommen. „Üblicherweise meiden Polizeibeamte vorhandene Aufzüge und nehmen die Treppe“, heißt es im Polizeibericht.

In diesem Fall war das genau die richtige Wahl: Denn unter der Treppe entdeckten sie die 92-Jährige. Die Frau, die erst seit zwei Tagen in der Pflegeeinrichtung wohnte, hatte sich offenbar verirrt und war unter der Treppe gestürzt.

Die Vermisste klagte über Schmerzen

Da sie über starke Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Weil man aber keine ernsthaften Verletzungen bei ihr fand, konnte die Frau an ihrem noch neuen Wohnort bleiben. (mz)