Mussenhausen

vor 2 Min.

Traumjob Pflegerin: Eine 19-Jährige berichtet, wie es dazu kam

Sophia Eisenschmid ist 19 Jahre alt und macht eine Ausbildung in der Pflege. Sie liebt ihren Job - auch wenn sie niemals gedacht hätte, dass sie einmal in einem Seniorenheim arbeitet.

Plus Dass sie einmal in einem Seniorenheim arbeitet, hätte die 19-jährige Sophia Eisenschmid nicht gedacht. In einem Praktikum in Mussenhausen stellte sie fest: „Das ist mein Beruf.“

Von Melanie Lippl

Dass sie einmal in einem Pflegeheim arbeitet – und sogar noch viel Freude daran hat, das hätte Sophia Eisenschmid noch vor ein paar Jahren nicht glauben können. „Es war ganz und gar nicht mein Traumberuf“, erinnert sich die 19-Jährige. Da ging es ihr wie vielen jungen Menschen, die ein Job in der Altenpflege eher abschreckt, als anzieht. Zu unrecht, wie Sophia Eisenschmid findet. Sie kann sich heute keinen anderen Beruf mehr vorstellen – und rät allen, die skeptisch sind, ob die Pflege etwas für sie ist: „Ausprobieren!“

