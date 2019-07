vor 49 Min.

Mut-Macher unterwegs

Radfahrer machen sich in Mindelheim für einen offenen Umgang mit Depressionen und psychischen Erkrankungen stark

Obwohl nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation weltweit rund 350 Millionen Menschen unter Depressionen leiden, sind diese und andere psychische Erkrankungen oft immer noch ein Tabu. Viele trauen sich aus Angst vor Unverständnis oder verletzenden Kommentaren nicht, offen über ihre Krankheit zu sprechen. Mit einer Mut-Tour unter dem Motto „Macht Sinn! Macht Spaß! Macht Mut!“ wollen das Radfahrer in ganz Deutschland ändern: Mutige Teilnehmer, die teils selbst Erfahrung mit Depressionen oder psychischen Erkrankungen haben, möchten anderen Mut machen, sich behandeln zu lassen, erklärt Jürgen Trösken.

Er gehört zu einem Team aus sechs Radfahrern, die auf dem Weg von Regensburg nach Friedrichshafen – einer von insgesamt elf Etappen der Aktion – am Freitag in Mindelheim Station gemacht haben. Eine Woche lang haben er und seine Mitstreiter täglich rund 60 Kilometer zurückgelegt und sich in vielen persönlichen Gesprächen für einen offenen Umgang mit Depressionen starkgemacht. Und ins Gespräch kommen die Radler in der Regel schnell: Denn zum einen fallen sie mit ihren grünen Trikots und den weißen Tandems einfach auf, und zum anderen müssen sie auch selbst Leute ansprechen, um beispielsweise jeden Abend eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. An diesem Morgen sind sie in Erpfting bei Landsberg gestartet und wollen nach dem Zwischenstopp in Mindelheim nach Memmingen weiterradeln und dort ihr Zelt aufschlagen.

„Mut ist bei unserer Tour Programm“, sagt Jürgen Trösken, der sich seit fünf Jahren bei der Tour engagiert. Man brauche Mut, um Tandem zu fahren und sich in einer Gruppe zu organisieren und Mut, um auf Menschen zuzugehen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das so kann“, sagt der 58-Jährige, der seit mehr als 30 Jahren unter Depressionen leidet.

Auch seine Mitfahrerin Antoniya Petkova ist vor einiger Zeit mit dem Thema Depressionen in Berührung gekommen und hat dabei bemerkt, „dass das Thema in bestimmten Bereichen immer noch ein Tabu ist“. „Ich finde, man muss mehr darüber sprechen“, so die 31-Jährige. Sie wünscht sich, dass Betroffene mit der gleichen Selbstverständlichkeit vom Besuch bei ihrem Therapeuten sprechen können wie vom Besuch beim Zahnarzt. „Viele verstecken sich mit ihrer Erkrankung – und das wollen wir nicht.“

Wer sich für das Thema interessiert, kann im nächsten Jahr selbst auf einer Etappe der Mut-Tour mitradeln – oder die Radfahrer mit dem eigenen Rad einige Kilometer begleiten. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.mut-tour.de. (baus)

