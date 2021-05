Mama Muh: Über Mutterkuhhaltung und Parallelen zu den Menschen

Auf dem Hof von Familie Schedel aus Tussenhausen dürfen die Kälber bei ihren Müttern bleiben. Von ganz entspannten, Raben- und Helikoptermüttern und weiteren Parallelen zur Welt der Menschen.

Diese elf Mütter haben es gut: Ihnen wird nicht nur am Muttertag der Tisch gedeckt, nein, sie genießen diesen Service das ganze Jahr über. Auch ums Saubermachen müssen sie sich nie kümmern. Das übernehmen hier zwar auch nicht die Kinder – wäre dann ja auch zu schön gewesen –, dafür aber Christoph und Jonas Schedel zusammen mit ihrer Mutter Inge. In deren Stall in Tussenhausen stehen nämlich die elf Mutterkühe – was an sich noch nichts Besonderes ist. Schließlich sind in jedem Milchviehbetrieb Mutterkühe die Regel, sonst könnte ja niemand gemolken werden und es gäbe keine Milch. Doch darum geht es bei den Schedels gar nicht.

In ihrem Biobetrieb mästen sie Bullenkälber. Und deshalb dürfen die Milch hier diejenigen trinken, für die sie eigentlich gedacht ist: die Kälber selbst. Sie bleiben bis zu acht Monate bei ihren Müttern. Bis dahin haben die meisten die „Säuglingszeit“ hinter sich gelassen und konzentrieren sich voll und ganz auf die Leckereien, die ihnen die Weide zu bieten hat. Manche würden zwar gerne auch dann noch am Euter nuckeln, doch damit sind dann oft auch die Mütter nicht mehr einverstanden. Und die Schedels auch nicht. Denn die Kühe brauchen eine mindestens zwei- bis dreimonatige Erholungsphase, bevor sie das nächste Kalb bekommen und es mit Milch versorgen.

Mutterkuhhaltung ist für Bauer Christian Schedel natürlich und artgerecht

Für Christoph Schedel ist die Mutterkuhhaltung „die natürlichste und artgerechteste Form der Kälberaufzucht“. Gleichzeitig betont er aber auch, dass das – Stichwort Milchviehbetrieb – eben nicht auf jedem Hof funktioniert: Wer die Milch verkaufen will, kann sie nun einmal nicht uneingeschränkt den Kälbern überlassen. Deshalb hätten auch andere Haltungsformen ihre Berechtigung und seien nicht per se schlechter. „Auch die Kälber, die von ihren Müttern getrennt werden, werden gut versorgt“, sagt auch Inge Schedel. Eine frühe Trennung erspare den Tieren teils sogar Stress: Immer wieder gebe es Kälber, die – nachdem sie längere Zeit bei der Mutter trinken durften – den Eimer nicht mehr akzeptieren und Kühe, die im Melkstand die Milch regelrecht zurückhalten, als wollten sie sie für ihr Kalb „aufsparen“.

Solche Schwierigkeiten gibt es bei der Mutterkuhhaltung zwar nicht, dafür aber andere. Denn so natürlich es auch ist, dass das Kalb bei der Mutter trinkt: Nicht jedes weiß von Anfang an etwas mit deren Zitzen anzufangen. Für die Schedels bedeutet das dann, dass sie noch öfter als sonst zur Weide fahren müssen, um dort nach dem Rechten zu schauen. Und nicht nur die Kälber haben so ihre Eigenheiten. Auch die Kühe sind echte Charakterköpfe. „Da ist von der normalen Mutter über die Helikoptermutter bis zur Rabenmutter alles dabei“, sagt Christoph Schedel und lacht. „Die einen sind total entspannt und locker und die anderen dulden nicht, dass wir uns dem Kalb nähern, obwohl sie uns ja gut kennen. Da bleibt man dann lieber schon fünf Meter vorher stehen.“ Denn bei einem Gewicht von bis zu 800 Kilo ist klar, wer hier der Stärkere ist.

Was sich die Kälber von ihren Müttern abschauen, erklärt der Tussenhausener

Der 25-Jährige hat festgestellt, dass sich das Verhalten der Mütter auf die Kälber überträgt: Die Kälber fürsorglicher Kühe kümmern sich später in der Regel ebenfalls sehr gut um ihren Nachwuchs. „Außerdem fangen die Kälber früher an zu fressen, weil sie versuchen, die Mutter nachzuahmen“, sagt Inge Schedel. Auch aufs Sozialverhalten wirkt sich der Kontakt zwischen Kühen und Kälbern aus: „Die Kälber bekommen von der Mutter eine Erziehung mit“, sagt sie und ihr Mann Manfred ergänzt: „Die erkennen einander ein Leben lang, auch wenn sie mal getrennt waren.“

Zusammen haben sie vor rund 20 Jahren auf die Mutterkuhhaltung umgestellt. Bis dahin hatten sie die Kälber gekauft und in ihrem konventionellen Betrieb gemästet. Doch dann kam die BSE-Krise und mit ihr das Gefühl, dass diese Form der Landwirtschaft für die Familie einfach nicht mehr so passt. Sie setzt nicht nur auf Biofleisch, sondern bietet auch selbstgebrannte Schnäpse und Liköre, Getreide, Kartoffeln, Nudeln, Tees, Gewürze, Müslis und auch Kräuterwanderungen an.

Die Kühe dürfen sich ihren Muttertags-Blumenstrauß gleich selber pflücken

Die älteste Kuh im Stall der Schedels, Queeny, ist 14 Jahr alt und hat zwölf Kälber zur Welt gebracht. Und auch ihre zehn Kolleginnen werden im Durchschnitt älter, als das heutzutage üblich ist. Die bislang älteste hat es auf 19 Jahre gebracht. „Die sind fit bis ins hohe Alter“, sagt Christian Schedel. „Weil sie keine Hochleistung bringen müssen“, erklärt seine Mutter. Ob sie zum Muttertag eine Überraschung bekommt, wird nicht verraten. Die anderen elf Mütter auf dem Hof dürfen sich aber – wenn das Wetter mitspielt – über eine freuen. Dann geht es nämlich aus dem Stall raus auf die Weide, wo sie sich ihren Muttertags-Blumenstrauß gleich selber pflücken können.

