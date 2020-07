vor 18 Min.

Mysteriöser Schuhdiebstahl gibt der Polizei Rätsel auf

Schuhe verschwinden vor einer Haustür in Buchloe. Das erinnert an eine "Serie" in Türkheim. Die Polizei tappt im Dunkeln, ermittelt aber in alle Richtungen.

Jeweils ein Wanderschuh und ein Fußballschuh im Wert von insgesamt 260 Euro verschwanden in der Nacht auf Samstag im Drosselweg in Buchloe. Die Schuhe waren zuvor paarweise vor den Haustüren zweier benachbarter Anwesen abgestellt worden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. „Möglich erscheint aber auch ein schlechter Scherz oder ein Tier als Täter“, heißt es im Polizeibericht. Auch die Polizei Bad Wörishofen hatte es bereits mit merkwürdigen "Schuh-Geschichten" zu tun, das war im vergangenen Herbst in Türkheim:

Mysteriöse Vorfälle mit Pumps geklärt

Kurioser Fall: Mann stellt Pumps vor fremde Haustüren

