Nach Großbrand: Besorgte Bürger rufen weiterhin den Rettungsdienst

Nach dem Großbrand im Agrarhandel Weikmann in Mindelheim zeigt sich das Ausmaß des Schadens.

Weil noch Rauch vom Weikmann-Gelände aufsteigt, kommt es zu Nachfragen. Das Unternehmen teilt mit, dass keine Gefahr mehr bestehe.

Von Markus Heinrich

„Der Brand ist unter Kontrolle; Nachlöscharbeiten laufen. Hoher Sachschaden. Keine Verletzten“: Auf diesen kurzen Nenner brachte die Polizei am Freitagabend die Lage auf dem Gelände der Firma Weikmann in Mindelheim. Den Tag über hatte ein Großbrand dort die Retter auf Trab gehalten. Weil aber auch am Samstag noch Rauch vom Gelände aufstieg, kam es immer wieder zu Nachfragen besorgter Bürger, auch bei der Rettungsleitstelle. Dies teilte das Unternehmen Weikmann mit und erklärte nun gegenüber unserer Zeitung, dass „zwar immer noch Rauch aufsteigt, aber keine Gefahr besteht, da die Feuerwehr das Gebäude kontrolliert“.

Neben dem Gebäude wurden bei dem Feuer auch der Lagerinhalt des Agrarhandels mitsamt Anlagen zur Aufbereitung von Futtermittel zerstört. Der Schaden dürfte nach Schätzung der Polizei insgesamt rund zwei Millionen Euro betragen. Die Kripo Memmingen geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

