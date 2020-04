vor 17 Min.

Nach Todesfall: Weitere Corona-Tests in Seniorenheim negativ

Das Kreis-Seniorenwohnheim am Anger in Bad Wörishofen.

Mitarbeiter der Landkreis-Einrichtung in Bad Wörishofen wurden getestet.

Die Corona-Testergebnisse aller Mitarbeiter des Kreis-Seniorenwohnheims Am Anger in Bad Wörishofen liegen vor. Sie seien alle negativ, teilte das Landratsamt Unterallgäu am Freitag mit.

Ein 89-jähriger Bewohner des Wörishofer Heims war im Krankenhaus Kaufbeuren positiv auf das Virus getestet worden. Er verstarb vergangene Woche (wir berichteten). Das Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu hatte nicht nur die engen Kontaktpersonen des Mannes getestet, sondern vorsorglich alle Mitarbeiter der Einrichtung.

Insgesamt gibt es im gesamten Landkreis Unterallgäu derzeit sechs Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. 250 Personen wurden positiv auf das Virus getestet. Rund die Hälfte davon gelte inzwischen wieder als genesen.

Informationen rund um das Coronavirus bietet das Landratsamt unter www.unterallgaeu.de/corona. (mz)

