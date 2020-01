11:52 Uhr

Nach dem Großbrand: Bei Weikmann beginnt der Abriss

Plus Ein halbes Jahr ist der Großbrand bei der Mindelheimer Firma Weikmann her. Nun wird das Gebäude abgerissen. Das passiert dort und so ist der Zeitplan.

Von Johann Stoll

Der unfreiwillige Umbau des Bahnhofsareals kommt in den nächsten zwei Monaten entscheidend voran. Nach dem verheerenden Großbrand bei der Agrarhandelsgesellschaft Weikmann am 12. Juli 2019 waren die Produktionsstätten derart beschädigt, dass die Gebäude jetzt abgebrochen werden. Die Arbeiten haben diese Woche durch die Firma Max Wild begonnen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Themen folgen