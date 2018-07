vor 53 Min.

Nach der Trennung aus Frust zugeschlagen

Weil ihn seine Freundin vor die Tür gesetzt hat, reagierte ein 26-Jähriger Unterallgäuer mit Gewalt.

Von Johann Stoll

Nach sechs Jahren war Schluss. Die Freundin machte ihrem Freund klar, dass sie fortan getrennte Wege gehen. Der 26-Jährige allerdings mochte die Trennung nicht akzeptieren und schon gar nicht, dass da plötzlich ein Neuer an seine Stelle getreten war.

Am 10. Januar 2018 kam es in der Wohnung der jungen Frau im östlichen Landkreis zum Streit, der um 1 Uhr nachts eskalierte. Mit der Faust schlug er der jungen Frau ins Gesicht und warf das 700 Euro teure Handy gegen die Wand. Obendrein hinderte er sie an der Flucht. Erst nach vier Stunden konnte sie sich befreien, wie die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorhielt.

Standpauke von der Richterin

Vor dem Amtsgericht Memmingen bekam der Mann dafür nun die Quittung und eine ordentliche Standpauke durch die Richterin: 90 Tagessätze Geldstrafe zu je 35 Euro. Macht 3150 Euro plus die Kosten des Verfahrens. Einzelrichterin Barbara Roßdeutscher sagte, man müsse es akzeptieren, wenn eine Beziehung auseinandergehe. „Man darf nicht mit Gewalt reagieren“, betonte sie. Der Angeklagte hatte vor Gericht nicht gerade Sympathiepunkte gesammelt, weil er von Beginn an versuchte, die Auseinandersetzung als völlig harmlos hinzustellen. So sagte er zunächst, die Frau habe zuerst zugeschlagen. Er habe daraufhin mit einer „leichten Watschn“ geantwortet.

Daraus wurde später dann eine Watschn mit dem Handrücken. Und am Ende räumte er ein, dass es doch ein Schlag mit der Faust gewesen war. Der Richterin platzte schier der Kragen. Keinerlei Einsicht zeige der Angeklagte. „So ein Rumgeeiere kann ich nicht brauchen!“

Sogar sein eigener Verteidiger Rupert Binder mahnte seinen Mandaten in leicht genervtem Tonfall, die Wahrheit zu sagen. Gegenüber der Polizei hatte dieser von einer Ohrfeige mit dem Handrücken gesprochen.

Keine schwere Verletzung

Das von den ermittelnden Beamten angefertigte Beweisfoto zeigte eine deutliche Rötung am Auge. Eine schwerere Verletzung war aber nicht auszumachen. Staatsanwalt Sebastian Stenger hielt dem 26-Jährigen auch Freiheitsberaubung vor. Er habe seine Ex-Freundin darin gehindert, die Wohnung zu verlassen. Auch habe er ein neues Hand mitgenommen und im nicht zugelassenen Auto seines Vaters versteckt.

Schon 2016 war der Angeklagte vor Gericht gestanden. Damals war er ebenfalls wegen Gewalt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Staatsanwalt sprach vor diesem Hintergrund von einer „hohen Rückfallgeschwindigkeit“. Das Gefahrenpotential sei sehr hoch, wenn man jemandem mit der Faust ins Gesicht schlägt.

Die Richterin sagte in ihrer Urteilsbegründung, davon könne man sogar sein Augenlicht verlieren. Strafmildernd wirkte sich aber aus, dass es nur ein Schlag war und dass er letztlich doch Reue gezeigt hat. Das Urteil ist rechtskräftig, weil alle Parteien auf weitere Rechtsmittel verzichtet haben.

Freundin erschien nicht vor Gericht

Eine Strafe aufgebrummt bekommt aber auch die ehemalige Freundin des Angeklagten. Sie war vom Gericht als Zeugin geladen worden, aber unentschuldigt nicht zur Hauptverhandlung erschienen. Sie muss nun ein Ordnungsgeld über 150 Euro bezahlen.

Themen Folgen