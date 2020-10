vor 17 Min.

Nach einem großen Liederabend lässt Rolando Villazón den Clown raus

Bei seinem Liederabend in Bad Wörishofen verzichtete Rolando Villazón weitgehend auf große Effekte. So manche große Geste gab es aber trotzdem.

Plus Rolando Villazón und Xavier de Maistre leuchten beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen die lateinamerikanische Seele aus und bekommen viel Applaus.

Von Bernhard Ledermann

Unverhofft gab es beim diesjährigen Festival der Nationen einen Liederabend. Eigentlich waren italienische Arien angekündigt: Opern-Belcanto mit Rolando Villazón, dem Strahlemann des Klassik-Pop-Betriebes. Ein Orchester – die Philharmonie Baden-Baden – hätte aufgespielt, Villazón sollte glänzen. Vielleicht wäre es eine große Show geworden. Genug des Konjunktivs. Eine Krise und viele Umdispositionen später lautete vor wenigen Wochen die Vorankündigung: Villazón kommt! Aber – coronabedingt – in radikal reduzierter Besetzung, zusammen mit Xavier de Maistre an der Harfe. Im Gepäck hatten die beiden ihr Liederabendprojekt „Serenata Latina – Lateinamerikanische Leidenschaft“. Es brauchte ein wenig, bis das Publikum im Kursaal mit dem veränderten Programm warm wurde, bis es sich einlassen konnten auf die oft melancholischen und tiefsinnigen Texte. Fiel der Beifall nach den ersten Kunstliedern der argentinischen Komponisten Carlos Guastavino und Alberto Ginastera noch verhalten aus, steigerte er sich bis zum Schluss. Spätabends gab es dann minutenlange Beifallsstürme und vier Zugaben.

Was ist zwischenzeitlich passiert? Villazón und de Maistre gestalteten ein Programm, das fast ohne große Effekte auskam. Moll war die vorherrschende Tonart. Die Werke greifen auf Elemente der südamerikanischen Volksmusik zurück. Es geht in den Kunstliedern um Sehnsüchte, unerfüllte Träume, Hoffnungen, Sorgen und Nöte, oft projiziert in tierische Erscheinungsweisen. Die Schwere der Themen lotet Villazón höchst sensibel aus. Berührend klagt er in einer abgetönten Stimme. Die Farbe ist dunkel und warm, besonders in der baritonalen Lage.

So vielseitig zeigt sich Villazón in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen erlebte einen Startenor, der über einen flexiblen und schlanken Ton verfügt und sich die Werke geschickt ausgewählt hat. Villazón beherrscht die in sich gekehrte Inniglichkeit ebenso wie die Extroversion der Gemütslage. Beim Rezitieren der oft umfangreichen variierten Strophenlieder zeigt der Tenor eine große Bandbreite an Vortragsweisen. Gekrönt wird seine Performance von einer faszinierenden Bühnenpräsenz und Mimik. Villazón setzt beides dosiert ein, wobei sich die Gesten, der Körpereinsatz und der Gesichtsausdruck im Laufe des Konzertes steigerten.

De Maistre ist durchgehend gleichberechtigter Bühnenpartner. Vielfach wird es als ein Verdienst des Franzosen gesehen, dass er der Harfe zur Emanzipation als Soloinstrument verholfen habe. In Bad Wörishofen hört sich diese Selbstbehauptung so an: voluminös im Klang, harmoniereich, komplex und vielschichtig, filigran oder kräftig gezupft, belebend und interessant bei den harfentypischen Arpeggien und Glissandi. Am Ende, zwischen den Zugaben, lässt Villazón den Clown heraus. Er faxt und feixt. Fast wirkt es in diesen herausfordernden Zeiten wie ein trotzig formuliertes Beethovensches Grundcredo im Beethovenjahr: vom Dunkel zum Licht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen