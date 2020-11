05.11.2020

Nachhaltige Materiallösungen aus Leder

Übergabe der EMAS-Urkunde durch den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, Markus Anselment (2. von links), an den Geschäftsführer von Salamander Bonded Leather, Götz Schmiedeknecht (links) und die Mitarbeiter Hubertus Rollenhagen und Armin Hubert.

Salamander Bonded Lether setzt schon seit 100 Jahren auf Nachhaltigkeit. Firmenchef Götz Schmiedeknecht sieht Salamander damit auf dem richtigen Kurs

Salamander Bonded Leather sieht sich als „Innovationstreiber“ und habe auf Basis eines 100 Jahre alten Schuhlederaufbereitungsverfahrens als Hersteller ein „ökologisch nachhaltiges Material modifiziert, perfektioniert sowie in neue Anwendungen gebracht und damit neu erfunden“. Seit 2014 lässt sich Salamander regelmäßig nach den höchsten europäischen Normen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) zertifizieren.

Mit dieser Auszeichnung werde die ökologische und soziale Verantwortung von Salamander unterstrichen und helfe Kunden weltweit bei der glaubwürdigen Inszenierung ihrer nachhaltigen Produkte, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Schonung und der Erhalt der Umwelt habe für Salamander Bonded Leather oberste Priorität.

Schon vor 100 Jahren habe das Unternehmen damit begonnen, Schuhabsätze aus eigens wiederaufbereiteten Lederabschnitten der damaligen Salamander-Schuhproduktion mit Hilfe eines innovativen Produktionsansatzes herzustellen. Durch das langjährige Know-how, die Innovationskraft in der Wiederaufbereitung von Lederabschnitten und das Design von sensorischen Materialien, unterstütze Salamander einzigartige, nachhaltige Produktinszenierungen seiner Kunden. „Unsere Mission ist es, natürliche, individuelle und vor allem nachhaltige Materiallösungen aus Lederabschnitten zu schaffen, die nach dem Motto „sehen, fühlen, riechen“ mit den menschlichen Sinnen wahrgenommen werden können. Als Weltmarkt- und Qualitätsführer sind wir Pionier in der Herstellung von erlebbaren Materialien aus natürlichen, erneuerbaren Rohstoffen“, so CEO Götz Schmiedeknecht.

Um die hohen Standards in Nachhaltigkeit und Qualität zu gewährleisten, werden die Salamander Materiallösungen permanent durch externe und interne Experten überwacht. Das langjährige, qualifizierte Fachpersonal sowie das hauseigene Labor und die breite Ausstattung an Prüfmaschinen sorgen für eine gleichbleibende Qualität.

So ist das Unternehmen beispielsweise mit dem bewährten Label „Leather Standard by Oeko-Tex“ ausgezeichnet. Hierbei geht es um die Überprüfung des betrieblichen Qualitätsmanagements sowie um eine umfängliche chemische Analyse der Inhaltsstoffe. „Mit EMAS, dem umfassendsten Energie- und Umweltauditsystem der EU, zeigen wir, dass wir unserer ökologischen und sozialen Verantwortung nachkommen. Wichtige Aspekte sind beispielsweise die systematische Einsparung von Energiekosten und der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen im Bereich Entwicklung, Produktion, Anwendung, Lagerung und Entsorgung“, betont CEO Götz Schmiedeknecht. Nachhaltigkeit bewirke beim Endkunden ein gutes Gefühl. (mz)