Nachruf: Der TSV Mindelheim trauert um Franz Ganz

Plus Fußballer, Läufer und Trainer: Er war ein außergewöhnlicher Kamerad. Nun ist Franz Ganz, der zeitlebens für den Sport und den TSV Mindelheim unterwegs war, gestorben.

Von Willi Unfried

Die Leichtathletik-Abteilung im TSV Mindelheim hat einen außergewöhnlichen Sportkameraden verloren. Franz „Fifi“ Ganz war zeitlebens für den Sport unterwegs.

Und dabei war er ungewöhnlich vielseitig: Zunächst als Fußballspieler, dann als Läufer, der sich schon etwas älter auch in die Königsklasse, den Marathon, wagte. Aber er war nicht nur ein „Selbstläufer“, Ganz brachte sich auch aktiv in das Sportleben des Leichtathletikabteilung ein, er trainiert die Jugend und legte, wenn er gebraucht wurde, immer selbst mit Hand an.

Franz Ganz hat sich vielfältig für den TSV Mindelheim engagiert

Franz Ganz kam am 15. Januar 1931 in Mindelheim zur Welt. Er spielte zunächst Fußball und gehörte der damals nach dem Krieg legendären ersten Fußballmannschaft an. Nach der aktiven Laufbahn trainierte er die Schülermannschaften, ehe er in den 1980er Jahren zur Leichtathletik des TSV stieß.

Zusammen mit Mandi Eichner, Alfred Schaur und Georg Mutzel rief er die Läufergruppe ins Leben. Mit 55 Jahren absolvierte er seinen ersten Marathon in München und im gleichen Jahr nahm er am Partnerschafts-Marathon in Bourg-de-Péage teil. Ganz war immer zur Stelle, ob beim Altpapier sammeln oder bei der Organisation von Wettkämpfen. Bei den geselligen Treffen war er gern gesehen, seine Einsätze mit der Mundharmonika waren legendär.

Conny Kleiner, ein langjähriger Weggefährte, schildert den Sportsmann Franz Ganz, wie folgt: „Franz war ein toller Mensch und Sportsmann, auf dem man sich immer verlassen konnte.“

