Nachruf: Einsatz für Gemeinde, Kreis und die Bauern

Er war Landwirt mit Leib und Seele und zudem über Jahrzehnte kommunalpolitisch aktiv: Mit Josef Huber aus Berg bei Türkheim ist ein verdienter Bürger der Gemeinde gestorben. Huber wurde 78 Jahre alt. Ein Nachruf.

Josef Huber war Kreisrat im Unterallgäu

30 Jahre wirkte Huber im Kreisrat und vertrat dort vor allem die bäuerlichen Interessen. Er war dort stellvertretender Leiter des landwirtschaftlichen Arbeitskreises. Dafür wurde er mit der Goldenen Landkreisnadel ausgezeichnet. Für sein kommunalpolitisches Engagement erhielt Huber dazu die Verdienstmedaille des Bayerischen Innenministeriums in Bronze. Von 1972 bis 2002 gehörte Huber dem Türkheimer Gemeinderat an. In den politischen Gremien vertrat er stets die CSU, der er 44 Jahre angehörte.

Der Türkheimer hatte vier Kinder

Schon in jungen Jahren übernahm Josef Huber in Berg den Bauernhof seines Vaters. Gemeinsam mit seiner Frau zog er vier Kinder auf. Er setzte sich mannigfach auf bäuerlicher Verbandsebene ein, nahm selbst die Prüfungen der Lehrlinge an der Landwirtschaftsschule ab. 50 Jahre war Huber Vorstandsmitglied im Verband der landwirtschaftlichen Absolventen. Besonders am Herzen lag ihm der Maschinenring, den er 1971 mitbegründete und dem er insgesamt 59 Jahre angehörte. Den örtlichen Bauernverband leitete er von 2001 bis 2009 und war von 1996 bis 2007 auch stellvertretender Kreisobmann. Schließlich engagierte er sich im Auftrag des Landkreises als Schätzer bei Flur- und Wildschäden. (heb)