Nachruf

vor 36 Min.

Große Trauer um Heimatverlegerin Anna Högel

Plus Im Alter von 100 Jahren ist Anna Högel verstorben. Die Mindelheimer Unternehmerin zeichneten hohes Pflichtbewusstsein und eine große Liebe zu ihrer schwäbischen Heimat aus.

Von Johann Stoll

Noch vor ein paar Wochen hat Anna Högel sich über eine Flut an Glückwünschen freuen dürfen. Die ehemalige Seniorchefin des Verlagshauses Hans Högel KG und langjährige Heimatverlegerin der Mindelheimer Zeitung konnte am 12. August im Kreis ihrer Familie ihren 100. Geburtstag feiern. Inzwischen hat Anna Högel die Kraft verlassen. Friedlich ist sie zuhause in Mindelheim eingeschlafen.

