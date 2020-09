vor 48 Min.

Nachruf: Trauer in Westernach um Johann Müller

Plus Johann Müller aus Westernach ist gestorben. Jahrzehntelang engagierte er sich für die Kirche und konnte stolz auf das sein, was er erreicht hat.

Westernach trauert um Johann Müller. 36 Jahre lang war er Kirchenpfleger im Ort - und ging in dieser Rolle komplett auf. Er hat viel erreicht und wurde mehrfach ausgezeichnet. Er liebte seine elf Enkelkinder und die Berge.

Johann Müller wurde 1939 in Bergerhausen geboren. Sein Vater starb früh im 2. Weltkrieg. Nach der Schule arbeitete Johann Müller als Fernfahrer und half zugleich auf dem elterlichen Hof in Bergerhausen mit. Mit 31 Jahren heirate Johann Müller seine Frau Emma als deren zweiter Ehemann und übernahm mit ihr den Hof. Sie war eine Witwe mit fünf Kindern, die Johann bedingungslos annahm wie seine eigenen Kinder. Aus der Ehe ging noch eine gemeinsame Tochter hervor.

Johann Müller liebte die elf Enkelkinder und die Allgäuer Bergwelt

Für seine Familie setzte er sich stets mit voller Kraft ein. Über seine elf Enkelkinder freute sich der stolze Großvater sehr. Er war auch aktives Mitglied beim bayrischen Roten Kreuz und liebte die Allgäuer Bergwelt. Auch für die Westernacher war er ein beliebter Hobby-Bergführer. In der Pfarrgemeinde St. Andreas in Westernach war er viele Jahre in der Kirchenverwaltung. 42 Jahre war Müller Mitglied in diesem Gremium, 36 Jahre lang war er Kirchenpfleger.

In dieser Aufgabe ging er komplett auf. Es kann nicht alles aufgezählt werden, was er in dieser Zeit geleistet hat. Stolz konnte er sagen, dass er als Kirchenpfleger mit 10.000 Mark begonnen hatte und am Ende seiner Zeit als Kirchenpfleger einen deutlich höheren Betrag auf dem Konto hatte, obwohl so Vieles in dieser Zeit renoviert und erneuert wurde. Als Johann Müller kurz vor seinem 80. Geburtstag im Jahr 2019 sein Amt niederlegte, bekam er die Kirchenpfleger-Ehrenurkunde, das goldene Ulrichskreuz, und das Ehrenzeichen der Diözese in Gold.

Nach einem Oberschenkelbruch begann für Johann Müller eine harte Zeit

Am 14. Dezember 2019 erlitt Johann Müller einen Oberschenkelbruch und es begann eine sehr schmerzhafte Zeit. Er ertrug diese lange Krankheit mit viel Geduld, aber es gab immer wieder Komplikationen und sein Zustand verschlechterte sich, sodass er am 19. September starb. (mz)

