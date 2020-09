12:09 Uhr

Nachwuchselite ist bereit fürs Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Plus Auch für das Festivalorchester mit Bayerns größten Talenten gelten heuer besondere Bedingungen in der Corona-Pandemie. Wie sich die jungen Musiker in Bad Wörishofen vorbereiten – und mit welchem Weltstar sie auftreten.

Von Markus Heinrich

Nur noch wenige Tage, dann beginnt unter bislang einmaligen Bedingungen das Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Stark reduzierte Besucherzahlen, zwei Konzerte an einem Abend, Corona-Screening an den Eingängen und großes Entgegenkommen der Weltstars beim Programm – und das ist nicht alles. Denn auch das vbw Jugendfestivalorchester tritt unter besonderen Vorzeichen auf. Die Proben in Bad Wörishofen sind bereits im Gange.

Die Auswahl einiger der besten Nachwuchsmusiker Bayerns wird am 26. September mit Star-Pianistin Alice Sara Ott den Abend bestreiten. Mit dabei ist erneut die talentierte Violinistin Emilia-Rosa Hofmann aus Bad Wörishofen. Sie spielt an diesem besonderen Abend die zweite Violine. Gemeinsam mit Ott spielen die jungen Musiker im Kursaal von Bad Wörishofen Werke von Mozart und Tschaikowsky.

Levit, Garrett, Radulovic: Die jungen Musiker standen in Bad Wörishofen schon mit zahlreichen Weltstars auf der Bühne

Auftritte mit Weltstars der Klassikszene sind für die Nachwuchsmusiker ganz besondere Ereignisse. Beim Festival der Nationen spielten die Talente aus Bayern bereits mit Nemanja Radulovic, Igor Levit und David Garrett.

Das Festival der Nationen hat sich die Nachwuchsförderung auf die Fahne geschrieben. Dem Intendanten Winfried Roch und seinem Bruder Werner Roch, beide Türkheimer, ist dies ein großes Anliegen. Entsprechend besetzt ist auch das Festivalorchester. Die jüngsten Musiker sind erst elf Jahre alt, die Ältesten gerade einmal 17 Jahre. „Sie durchlaufen zur Aufnahme in das Ensemble ein anspruchsvolles Auswahlverfahren“, sagt Lena Grümann vom Verband der bayerischen Wirtschaft, welcher das Nachwuchsorchester seit vielen Jahren unterstützt. „In zwei gemeinsamen Probenwochenenden bereiten sich die Talente auf ihre Konzertreihe intensiv vor.“

Am Freitag beginnt in Bad Wörishofen das zweite Probenwochenende

Die erste Einheit hat das Orchester bereits in Bad Wörishofen absolviert. Probenort war die Dreifachturnhalle und für Registerproben das Haus zum Gugger. Was Werner Roch besonders freut: Man habe alle Sicherheits- und Hygienevorschriften eingehalten, was bei „einer reiner Streicherbesetzung den Gesamtklang kaum beeinträchtigt hat“. Am morgigen Freitag beginnt die zweite Probeneinheit im Kursaal von Bad Wörishofen. Auch der neue Pfarrsaal von St. Justina hilft bei der Vorbereitung. Er diente bereits „zum Ausklang unter Corona-Bedingungen nach den Proben“, berichtet Roch.

„Auch wenn sich die Festivalatmosphäre dieses Jahr sicherlich unterscheiden wird, sind wir überzeugt, dass die jungen Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit Alice Sara Ott dem Publikum ein außergewöhnliches Konzerterlebnis bieten werden“, sagt Bertram Brossardt. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der bayerischen Wirtschaft. Beim Festivalorchester geht es aber nicht nur um die musikalische Ausbildung. „Den Talenten wird für ihr Engagement auch ein persönliches Coaching angeboten“, berichtet Grümann. Das Festivalorchester besteht seit dem Jahr 2009. Künstlerischer Leiter ist Christoph Adt, Dirigent und Präsident der Hochschule für Musik in Nürnberg.

„Wir betrachten Bildung ganzheitlich“, sagt Brossardt. „Kultur setzt Innovationen und Kreativität frei und ist die Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen.“ Wie es weitergeht, steht auch schon fest. 2021 konzertiert das Festivalorchester mit dem Pianisten Fazil Say.

