12:30 Uhr

Nackter Mann läuft durch Bad Wörishofen

Auch eine Belehrung durch Polizisten lässt den Mann kalt.

Nackte Tatsachen haben am Samstag einen Polizeieinsatz in Bad Wörishofen ausgelöst. In der Inspektion hatten zuvor mehrere Anrufer gemeldet, dass ein unbekleideter Mann durch die Stadt laufe. Die Polizei ging der Sache nach und machte einen 83-Jährigen ausfindig. Die Polizisten trafen den Mann an seiner Wohnung an - und machten ihm klar, dass er solche Auftritte in der Öffentlichkeit zu unterlassen habe. Zwei Stunden später ging der Mann allerdings erneut nackt vor die Türe - und löste damit einen erneuten Polizeieinsatz aus. Diesmal nahmen die Polizisten den Uneinsichtigen fest. Der 83-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses rechnen. (m.he, mz)