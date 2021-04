Nächster Wechsel im Rathaus von Bad Wörishofen

Plus Ein weiterer Amtsleiter kündigt seinen Abschied aus der Stadtverwaltung von Bad Wörishofen an.

Nächster Weggang im Rathaus von Bad Wörishofen: Einer der Amtsleiter in der Stadtverwaltung von Bad Wörishofen hat seinen Abschied angekündigt.

Martin Aicher, der bislang das Hauptamt des Rathauses geleitet hat und dessen Personalchef war, werde auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen die Stadtverwaltung Bad Wörishofen verlassen, teilte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) mit und bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion.

Aicher ist seit 2018 im Wörishofer Rathaus als Geschäftsleiter tätig. Im Sommer 2021 werde er ins Landratsamt Ostallgäu wechseln, so Welzel. „Herrn Aichers Wunsch nach einer neuen Herausforderung bedaure ich sehr. Es ist ein stets vertrauensvolles und von Menschlichkeit geprägtes Zusammenarbeiten mit ihm“, teilt Welzel mit. „Auch die Ratskollegen und Mitarbeiter schätzen seine zuverlässige Arbeit wie seinen Humor.“

Was Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel zu den Personalwechseln sagt

Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am Montagabend informierten Welzel und Aicher den Stadtrat. Noch gibt es keinen Nachfolger als Leiter des Hauptamtes. Die Stelle solle aber „zeitnah“ nachbesetzt werden, so Welzel.

Zum Jahresende wurde bekannt, dass Bad Wörishofens Ordnungsamtsleiter und dessen Stellvertreter die Stadtverwaltung verlassen, außerdem ein weiterer langjähriger Mitarbeiter in wichtiger Position.

Welzel teilte damals mit, es handele sich um „ausnahmslos normale und individuelle Fluktuationen wie beispielsweise Wechsel an den Wohnort“.

Diese seien „eher dem Umstand geschuldet, dass wir ein sehr gut ausgebildetes und vergleichsweise junges Team haben“, so Welzel damals. Seit Januar ist Marcus Kleebaur Chef im Ordnungsamt von Bad Wörishofen. Nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr musste Bad Wörishofen zudem den Weggang von Kämmerin Beate Ullrich kompensieren, welche die Bürgermeisterwahl in Wolfertschwenden gewonnen hatte. Als Kämmerer und Wirtschaftsförderer tätig ist in Bad Wörishofen mittlerweile Tim Hentrich.