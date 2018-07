04:02 Uhr

Nächtliche Aktion gegen den Bau der Mindelheimer Moschee

Durchaus kreativ aber doch recht fragwürdig haben unbekannte ihre Kritik am Neubau einer Moschee in Mindelheim zum Ausdruck gebracht. Dieses Bild eines anonymen Fotografen machte gestern in sozialen Netzwerken die Runde.

Vorhaben der türkischen Gemeinde war bisher auf Verständnis gestoßen. Bürgermeister zeigt sich erschüttert

Dieser Protest kam aus dem Nichts. Über Nacht haben Unbekannte eine Pappfigur in Form eines Schweins an der Baustelle zum neuen Kulturzentrum der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, kurz Ditib, im Gewerbegebiet aufgestellt. Beschrieben ist die Figur mit „Schweinerei am Volk vorbei“. Bürgermeister Stephan Winter zeigte sich in einer ersten Reaktion erschüttert über die „Aktion im Verborgenen“.

Bilder kursieren im Internet

Mitarbeiter der Grob-Werke, die gestern schon in aller Früh auf ihrem Weg zu ihrem Arbeitsplatz waren, haben die nächtliche Aktion als erste zu Gesicht bekommen. Bilder davon machten rasch die Runde, auch im Internet.

Im Stadtrat war der Bauantrag der türkischen Gemeinde einstimmig befürwortet worden. Es war vor ein paar Monaten vor allem um baurechtliche Fragen gegangen. Ein Minarett, das sicherlich ein Streitpunkt geworden wäre, war ohnehin nie vorgesehen. Der Neubau sei nur ein Ersatz für die bestehende Moschee an der Frundsbergstraße, so Winter. Der Rathauschef sagte gestern, er habe bis zu dieser Aktion keinerlei Kritik daran erfahren, dass die in Mindelheim lebenden Moslems eine neue Gebetsstätte haben sollen. „Ich habe mich auch sehr gefreut, dass die Diskussion so verlaufen ist“. Die Türken seien genauso Bürger der Stadt Mindelheim. Ihr Bedürfnis nach einer Begegnungsstätte könne er nachvollziehen.

Bisher gab es keine Kritik

Von keiner Seite gab es bis zu dieser nächtlichen Aktion Kritik, sagte Winter. Auch die Berichterstattung in der MZ hat kein Echo ausgelöst. Anders übrigens als in Kaufbeuren, wo es seit Monaten Kritik an einem Neubau für eine Moschee hagelt. Winter hat daraus geschlossen, dass das Thema für die breite Bevölkerung in Mindelheim keines ist. „Ich bin stolz darauf, einer solchen Bürgerschaft vorstehen zu dürfen“, sagte der Rathauschef weiter.

Ihm als Bürgermeister ist es ein großes Anliegen, dass alle in Mindelheim gut miteinander leben können. Das Verhältnis zu den türkischen Mitbürgern beschreibt Winter als entspannt und tolerant. Das sehr gute Verhältnis zeige sich auch daran, dass der Verein Türkiyemspor ein neues Vereinsheim bauen kann.

Für ein gutes Miteinander

Seit vielen Jahren wird in Mindelheim gemeinsam die türkisch-alevitische Nacht gefeiert „im Geist des guten Miteinanders“.

Auch die großen Kirchen in Mindelheim pflegen freundliche Kontakte. Zu Zeiten der Pfarrer Holl und Schneck wurde sogar der Ramadan gemeinsam begangen. Dennoch bleibe Mindelheim eine katholisch geprägte Stadt.

