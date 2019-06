vor 42 Min.

Nächtliche Feuersbrunst in Türkheim: War es Brandstiftung?

In Türkheim brannte eine Maschinenhalle nieder. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Von Markus Heinrich

Ein Großbrand in Türkheim hat am späten Dienstagabend eine Maschinenhalle vernichtet. Gegen 22.20 Uhr erreichten die Rettungskräfte mehrere Mitteilungen zu einem Feuer im Bereich der Römerschanze. Die Feuerwehren aus Türkheim, Amberg, Rammingen, Ettringen und Bad Wörishofen rückten aus. „Aus wir eintrafen, stand die Halle bereits im Vollbrand“, berichtet Bad Wörishofens Kommandant Peter Eichler. Zwischen 80 und 90 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz, dazu Rettungsdienst und ein größeres Polizeiaufgebot. Die Halle brannte komplett nieder. In dem Gebäude befanden sich laut Eichler Heu, Stroh und Maschinen.

Türkheim: Eine Zeugin hat zwei junge Männer am Brandort gesehen

Nach ersten Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst Memmingen besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Kripo ermittelt gegen zwei Tatverdächtige. Eine Zeugin hat die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer am Brandort gesehen. Verletzte gab es bei dem Großfeuer zum Glück nicht. Das Motiv für die Tat sei derzeit noch unklar, teilte die Kripo am Mittwochmittag mit. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Ermittler mit rund 150.000 Euro. Die Kripo bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08331/1000.

