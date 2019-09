vor 35 Min.

Nah am Menschen

Die KEB Unterallgäu stellt ihr neues Programm vor

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Unterallgäu hat für das 2. Halbjahr wieder ein attraktives Programm vorgestellt. Die Veranstaltungen finden wie immer im Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim (Bgm.-Krach-Straße 4) statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr. „Abgestimmt auf aktuelle Themen und Probleme der Gegenwart“, so Vorsitzende Ursula Kiefersauer, „möchten wir Anregungen und Unterstützung geben, auch für die eigene Lebensgestaltung“.

lMittwoch, 25. September: Judith Behnen (Projektreferentin des Nürnberger Hilfswerkes der Jesuiten) referiert über das Thema „Eine Zukunft für Syrien - gehen - bleiben - zurückkommen“.

lDonnerstag, 10. Oktober: Das brisante Thema „Zukunftsfähige Kirche?“ wird Sieglinde Hirner (Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken) auch unter dem Blickwinkel der ehrenamtlichen Arbeit in der katholischen Kirche beleuchten.

lFreitag, 18. und 25. Oktober: Die Veranstaltung „Du bist etwas, Du hast etwas zu sagen“ – ist gedacht als Seminar zur Ich-Stärkung für deutsche und geflüchtete Jugendliche. Jeweils von 15 bis 19.30 Uhr findet das Seminar am Maristenkolleg unter Leitung von Dr. Hubertus Stelzer und der Theaterpädagogin Christina Hommel aus München statt.

lMittwoch, 6. November: Bildungsfahrt nach Oberpfaffenhofen zum Raumfahrtszentrum und zum Benediktinerkloster St. Ottilien . Abfahrt ist in Mindelheim an der Bushaltestelle/Forum um 9.30 Uhr. Anmeldungen erbeten an die KEB-Geschäftsstelle (08261/22213) oder an Stephan Sollors, Tel. 0174/4895779.

lDonnerstag, 7. November: „Christen und Muslime – Chancen und Probleme des Dialogs – was verbindet und unterscheidet?“, das ist Thema des Vortrags mit Dr. Andreas Renz aus München vom dortigen erzbischöflichen Ordinariat.

lDienstag, 19. November: Kurt Andorfer aus Österreich (Buchautor und Pilger) erzählt in einer Bilder-Präsentation und Buchlesung von seinen Erfahrungen und Erlebnissen auf dem Jakobsweg. „Auf dem Weg des Hl. Jakob nach Campostela ( Camino im Winter)“, so der Titel der Veranstaltung. (mz)

bei der KEB-Geschäftsstelle Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/22213.