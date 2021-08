Fledermaus-Tour: Kinder erleben bei Nassenbeuren die Flattertiere hautnah

Eine Fledermauskundlerin zeigt Kindern bei Nassenbeuren die faszinierende Welt der flatternden Insektenjäger.

Schützen lässt sich nur, was man auch kennt. Dieser Erkenntnis folgten acht Kinder in Begleitung ihrer Eltern und machten sich mit Detektoren ins Hillental bei Nassenbeuren auf. Ihr Ziel: Fledermäuse. Ihnen zur Seite stand die Fledermauskundlerin Andrea Schewe. Sie besitzt eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, um eine besonders spannende Naturerfahrung zu bieten. Den Bund Naturschutz berät sie, wie Flächen, die der Ortsgruppe Mindelheim zum Kauf angeboten wurden, für Fledermäuse besonders interessant erhalten werden können.

In der locker geschlossenen Hand fühlen sich Fledermäuse wohl

Schon kurz nach dem Aufspannen von Netzen hatten sich drei Tiere darin verfangen. Schewe nimmt eine Wasserfledermaus in ihre Hand. Die Blicke der Kinder und Erwachsenen wandern abwechselnd zwischen dem Tier, das schmatzend herausschaut und dem Gesicht der Fledermauskundlerin, die das kurzzeitige Schnattern imitiert und erklärt, dass sich die Tiere in der locker geschlossenen Hand sicher fühlen und schnell beruhigen. Es ist klar: In diesem Moment haben Polizist, Feuerwehrfrau und Astronautin als Traumberuf der Kinder ausgedient.

Die Expertin erzählt von blauen Lippen, von ausreifenden Fingergelenken in den hautigen Flügeln der Fledertiere, vom starken Immunsystem, von den spitzen Zähnen und unterschiedlichen Flügelformen, Jagdtechniken und auch von Fledermauskacke. Sie berichtet von Baumhöhlen und Dachböden, auf denen sie beruflich unterwegs ist und sich auf Spurensuche begibt, um die Tiere schützen zu können, wenn Sanierungen oder der Abriss von Gebäuden anstehen.

Maus und Fledermaus haben nicht viel miteinander zu tun

Die kleinen Kotstifte der Fledermäuse lassen sich übrigens sehr leicht zwischen den Fingern zerreiben, im Unterschied zum steinharten Mäusekot. Die beiden haben wenig miteinander zu tun: Die Fledermaus ist als hoch entwickeltes und einzig flugfähiges Säugetier näher mit uns verwandt, als mit ihren Namensvettern. Fast alle Fledermausarten, die in Deutschland vorkommen, leben auch in Bayern.

Die Tiere sind stark gefährdet und haben so ihren Platz auf sämtlichen roten Listen gefunden. Vor allem die Ausräumung von Totholz und das Abdichten von Gebäuden machen den teilweise winzig kleinen bis überraschend großen Tieren (bis zu 30 Zentimeter) das Leben schwer, da sie während ihres Lebens häufig umziehen, unter anderem um Parasiten keine Chance zu bieten.

Die oft gestellte Frage ob, Fledermäuse vom Boden aus starten können, beantwortet Schewe so: „Es gibt solche und solche. Das große Mausohr beispielsweise jagt bevorzugt Laufkäfer im Wald und muss daher natürlich auch vom Boden starten können. Arten mit gestrecktem Flügelprofil aber haben hier tatsächlich Schwierigkeiten, wie bei den Vögeln der Mauersegler auch.“

Nachdem alle drei Fledermäuse im Hillental gewogen und die Daten notiert sind, werden sie wieder in die Nacht entlassen, wo sie sich etlichen anderen anschließen, auf der Jagd nach tausenden Insekten, die sie in einer Nacht verzehren.

Die Naturschützer aus dem Unterallgäu gehen auch im Oktober wieder ins Hillental

Dank der Fledermausdetektoren kann die Gruppe die hochfrequenten Schallwellen auffangen. Das knattert dann aus dem Lautsprecher und mit etwas Geschick kann der Flug nachgehört werden. Alle sind begeistert von den Wasserfledermäusen, die mit ihren großen Füßen Insekten von der Wasseroberfläche keschern. Der nächste Besuch mit dem Bund Naturschutz im Hillental ist für den 10. Oktober geplant. Dann wollen sich die Naturfreunde mit dem Biber befassen. (mz)