Jetzt wehren sich in Nassenbeuren andere Anwohner

Plus Eine Familie im Schachenweg in Nassenbeuren fürchtet mehr Verkehr, wenn ein Landwirt künftig eine andere Zufahrt zu seinem Hof nutzen muss.

Wenn Gewerbebetriebe und Wohnhäuser Nachbarn sind, kann es hin und wieder zu Interessenskonflikten kommen. Während in einem Betrieb auch mal Geräusche anfallen, wollen Anwohner ihre Ruhe haben. In Nassenbeuren schwelt seit Jahren ein Konflikt zwischen einem Landwirt und Anwohnern.