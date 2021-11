Traktorlärm ärgert Anwohner in Nassenbeuren

Plus In Nassenbeuren darf ein Landwirt zwar eine Biogasanlage auf seinem Hof errichten. Er muss aber Rücksicht auf die Nachbarn nehmen.

In Nassenbeuren schwelt seit Jahren ein Konflikt wegen Verkehrslärms zwischen Anwohnern und einem landwirtschaftlichen Betrieb. Damit die Lage sich nicht noch verschärft, hat der Mindelheimer Bauausschuss nun dem Landwirt eine Auflage erteilt.